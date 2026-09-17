TRAMPOV KANDIDAT ZA AMBASADORA SAD U SRBIJI: Zalagaću se za promenu vlasništva u NIS-u – za odlazak ruskog vlasništva i kontrole

MAJKL Jang, koga je predsednik SAD Donald Tramp nominovao za američkog ambasadora u Beogradu, namerava da se založi za promenu vlasništva u srpskoj energetskoj kompaniji NIS, u kojoj je „Gasprom njeft“ većinski vlasnik.

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-Međutim, više od 80 odsto njihovog... prirodnog gasa uvozi se iz Rusije. I njihova glavna energetska kompanija je u vlasništvu Rusije. Ovim pitanjima se treba pozabaviti. I ako moja nominacija bude potvrđena, naravno da ću nastaviti da se zalažem za promenu vlasništva u NIS-u – za odlazak ruskog vlasništva i kontrole. Koliko mi je poznato, pregovori o ovom pitanju su u toku, rekao je Jang tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata.

-Osim toga, završetak izgradnje gasovoda sa Zapada, koji im omogućavaju pristup energetskim resursima, postaje ključan za njihovu saradnju sa Zapadom i za isključivanje... Rusije i drugih zemalja sa manje plemenitim ambicijama prema Srbiji, izjavio je kandidat za ambasadora u Beogradu.

Vlasnici NIS-a prinuđeni su da prodaju svoju imovinu nakon što su se našli pod američkim sankcijama. Ministarstvo finansija SAD je u januaru 2025. godine uvelo je ovoj srpskoj kompaniji sankcije, zajedno sa njenim većinskim vlasnikom, kompanijom „Gasprom njeft“. Nakon nekoliko odlaganja, ograničenja su stupila na snagu 9. oktobra te godine. Ministarstvo energetike Srbije je 11. novembra 2025. saopštilo da su ruski vlasnici NIS-a obavestili SAD o svojoj spremnosti da prenesu kontrolu nad kompanijom na treće lice.

sputnikportal.rs

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