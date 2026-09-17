NOVA ŠANSA ZA 11.000 MALIH BIZNISA: Ko sve ima pravo na POS terminal bez troškova

MALI biznisi i institucije dobili su novu priliku da uvedu kartična i IPS plaćanja pod povoljnim uslovima. Novi POS program 2.0 donosi subvencije za uvođenje POS terminala, bez troškova instalacije i održavanja uz sniženu trgovačku naknadu.

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Za novi ciklus obezbeđene su subvencije privatnog sektora za još 11.000 malih biznisa, u procenjenoj vrednosti od 2,3 miliona evra, a prijave su otvorene putem sajta boljinacin.rs i u ekspoziturama banaka/prihvatilaca koji učestvuju u Programu.

Svi mali biznisi, preduzetnici, javne institucije, poljoprivredna gazdinstva i izdavaoci smeštaja u turizmu koji najmanje u prethodnih godinu dana nisu prihvatali kartična plaćanja, imaju pravo da se prijave i izaberu POS terminal koji najbolje odgovara njihovim potrebama, bilo da je reč o nadogradnji postojeće pametne fiskalne kase, pametnom POS, klasičnom POS-u, softPOS-u ili onlajn prodaji na sajtu.

Prema novim pravilima Programa, trgovci nemaju troškove instalacije i korišćenja POS terminala niti bilo kakve fiksne troškove, dok subvencionisana trgovačka naknada za plaćanja Visa i Mastercard karticama iznosi najviše 0,5% tokom 12 meseci ili do dostizanja limita godišnjeg prometa. Trgovci mogu da prekinu korišćenje subvencije i vrate POS terminal u bilo kom trenutku bez dodatnih troškova ili da po isteku subvencije nastave da koriste POS po uslovima koje su unapred dogovorili s izabranim prihvatiocem.

Novi POS program 2.0 se nadovezuje na rezultate prethodnog ciklusa subvencija kada je gotovo 10.000 preduzetnika, mikro i malih preduzeća iskoristilo priliku da prvi put uvede bezgotovinska plaćanja. Tokom tri godine preko ovih terminala ostvareno je oko 11,7 miliona transakcija u vrednosti od 146 miliona evra, pri čemu je prosečan iznos pojedinačnog plaćanja preko POS-a iznosio nešto preko 12 evra.

- Čak 94 odsto korisnika je zadovoljno Programom, a velika većina, njih 84%, je nastavilo da koristi POS kod iste banke i nakon isteka subvencije - kaže Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

Ovi rezultati, ističu u NALED-u, ukazuju na veliku potražnju malih trgovaca za pristupačnim rešenjima za bezgotovinsko plaćanje. Prema istraživanju koje je NALED sproveo među korisnicima Programa, 71 odsto malih biznisa odlučilo je da uvede kartična plaćanja kako ne bi izgubili kupce. Čak 85 odsto korisnika kaže da su zabeležili pozitivan uticaj bezgotovinskog plaćanja na svoje poslovanje, a 90 odsto potvrđuje povećano zadovoljstvo kupaca.

POS program 2.0 je deo Inicijative za bezgotovinsko plaćanje „Bolji način“, regionalnog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i kompanija Visa i Mastercard, čiji je cilj unapređenje finansijske inkluzije i suzbijanje sive ekonomije. Posebna pažnja je posvećena smanjenju prepreka za poslovanje mikro i malih preduzeća, jačanje finansijske pismenosti i promovisanje odgovornog finansijskog ponašanja. Bolji način se u Srbiji sprovodi pod okriljem develoPPP programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom finansija.

Program podržava veliki broj banaka, institucija elektronskog novca, platnih institucija i dobavljača POS rešenja.

Prijava za Program je jednostavna i svi zainteresovani mogu da se prijave samostalno putem sajta boljinacin.rs ili kod banaka/prihvatilaca koji su učesnici POS programa. S obzirom na to da je broj subvencija ograničen, pozivaju se svi zainteresovani mali biznisi da se prijave što ranije.

(Direktno)