RADOVI KOJI NAJVIŠE DIŽU CENU: Ovo je odnos troškova renoviranja kuće i vrednosti koju ti radovi donose prilikom prodaje

NAJNOVIJI američki Cost vs. Value Report za 2025. godinu, koji prati odnos troškova renoviranja i vrednosti koju ti radovi donose prilikom prodaje nekretnine, pokazao je zanimljiv trend - među deset zahvata sa najboljim povratom ulaganja čak osam se odnosi na spoljašnjost kuće.

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To praktično znači da fasada, ulaz, garaža i prvi utisak koji nekretnina ostavlja na kupca mogu biti važniji od veoma skupe kuhinje ili luksuznog kupatila.

Naravno, podaci se odnose na američko tržište i ne mogu se direktno preslikati na Srbiju, gde su cene radova, materijala i nekretnina drugačije. Ipak, istraživanje ukazuje na prilično univerzalno pravilo – najviše se isplate zahvati koji nekretninu čine funkcionalnijom, urednijom, energetski efikasnijom i privlačnijom kupcima.

Spoljašnjost kuće ostavlja prvi utisak

Kupac nekretninu prvo vidi spolja, pa upravo tu često ima najviše prostora za pametno ulaganje. Američka kompanija Zonda, koja se bavi analizom tržišta nekretnina, utvrdila je da su zamena garažnih i ulaznih vrata, dekorativna kamena obloga i zamena spoljne obloge među projektima sa najvećim povratom.

Zamena garažnih vrata našla se na prvom mestu, sa procenjenim povratom od čak 267,7 odsto, dok je kod zamene čeličnih ulaznih vrata povrat procenjen na 216,4 odsto.

Za vlasnike kuća u Srbiji poruka je jednostavna – nije uvek potrebno veliko i skupo renoviranje. Zapuštena fasada, dotrajala ograda, stara kapija ili oštećena ulazna vrata mogu znatno da pokvare utisak o nekretnini.

Sređena fasada i prilaz, funkcionalna kapija i kvalitetna ulazna vrata mogu da učine da ista kuća kupcu deluje znatno vrednije.

Energetska efikasnost sve važnija kupcima

Posle izgleda, jedno od važnih pitanja za kupca jeste koliko će ga kuća koštati kada se u nju useli, pre svega kada je reč o grejanju.

Evropska komisija navodi da kvalitetno renovirane zgrade troše manje energije za grejanje i hlađenje, imaju stabilniju unutrašnju temperaturu, dok energetska obnova može doprineti i povećanju vrednosti nekretnine.

Zbog toga izolacija fasade, krova ili tavana, kvalitetna stolarija i smanjenje toplotnih gubitaka mogu predstavljati veoma racionalnu investiciju, naročito kod starijih kuća.

Kupcu je manje važno koliko je vlasnik platio izolaciju, a mnogo više koliko će ga koštati grejanje. Prednost ovakvih radova zato nije samo moguća viša prodajna cena već i manji računi dok vlasnik još živi u kući.

Kuhinju osvežite, ali ne preterujte

Kuhinja je jedan od retkih većih unutrašnjih projekata koji se našao visoko na Zondinoj listi. Manje renoviranje kuhinje u istraživanju je imalo procenjeni povrat od 112,9 odsto – ulaganje od oko 28.458 dolara povezano je sa približno 32.141 dolarom dodatne vrednosti pri prodaji.

Ključ je, međutim, upravo u umerenom renoviranju.

Ako su elementi dotrajali, radna ploča oštećena, rasveta loša, a kuhinja zastarela, osvežavanje prostora može biti dobra investicija. To, međutim, ne znači da treba ulagati ogromne iznose u luksuzne materijale i skupe uređaje.

Velika i luksuzna renoviranja često imaju slabiji povrat jer ukus budućeg kupca ne mora da se poklapa sa ukusom vlasnika. Zondino istraživanje pokazuje da su praktična poboljšanja često isplativija od skupih unutrašnjih zahvata.

Ni kupatilo ne mora da bude luksuzno

Slično pravilo važi i za kupatilo. Vlaga, dotrajale sanitarije, stare pločice ili problematične instalacije svakako su razlog za renoviranje, ali nema potrebe da se prostor pretvara u luksuzni spa-centar ako je cilj prodaja kuće.

Podaci za 2025. pokazuju da se kod kupatila bolje pokazao srednji nivo renoviranja nego najskuplje varijante. Uredan, moderan, neutralan i kvalitetno urađen prostor zato može biti bolja investicija od luksuznog kupatila čiju cenu kupac možda neće želeti da plati.

Najveća greška je renoviranje isključivo po svom ukusu

Kada se kuća sređuje za prodaju, trebalo bi razmišljati iz ugla budućeg kupca. Bazen, veoma skupa kuhinja, neobične pločice, specifične boje ili prostorije prilagođene samo potrebama vlasnika mogu imati smisla ako će on tu dugo živeti. Kao investicija neposredno pred prodaju, međutim, predstavljaju rizik jer uloženi novac možda neće biti vraćen.

Najpraktičniji redosled zato je jednostavan: prvo popraviti ono što je dotrajalo ili neispravno, zatim smanjiti energetske gubitke i urediti spoljašnjost kuće. Tek nakon toga ima smisla razmišljati o većim estetskim zahvatima u kuhinji i kupatilu.

Cilj renoviranja pred prodaju nije da kuća bude što luksuznija, već da budućem kupcu ostavi što manje razloga da obara cenu.

(Kurir)