Novi šok u Humskoj! Kolarević opet pogodio protiv Partizana (VIDEO)

MILAN Kolarević je raspoložen došao u Beograd i uspeo je dva puta da postigne gol protiv Partizana.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Nakon prvog pogotka koji je dao u 17. minutu, u strelce se ponovo upisao u 37. Dobio je dobru loptu od Nardina Mulahusejnovića, izašao je sam ispred Krunića i nije mu bilo teško da ga savlada.

Ovo su bili njegovi prvi pogoci u sezoni. Do sad je imao samo jednu asistenciju i tu prvom kolu protiv OFK Beograda.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“