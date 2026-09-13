Fudbal

Novi šok u Humskoj! Kolarević opet pogodio protiv Partizana (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 09. 2026. u 17:39

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MILAN Kolarević je raspoložen došao u Beograd i uspeo je dva puta da postigne gol protiv Partizana.

Нови шок у Хумској! Коларевић опет погодио против Партизана (ВИДЕО)

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Nakon prvog pogotka koji je dao u 17. minutu, u strelce se ponovo upisao u 37. Dobio je dobru loptu od Nardina Mulahusejnovića, izašao je sam ispred Krunića i nije mu bilo teško da ga savlada.

Ovo su bili njegovi prvi pogoci u sezoni. Do sad je imao samo jednu asistenciju i tu prvom kolu protiv OFK Beograda.

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