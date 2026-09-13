Društvo

BLAGOSLOV ZA NOVI ŠKOLSKI POČETAK: Episkop Heruvim poželeo deci sreću i uspeh, Fondacija "Sveta Petka" podelila paketiće za đake

Novosti online

13. 09. 2026. u 18:03

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U SVETOUSPENSKOM manastiru, 13. septembra 2026. godine, u organizaciji Dobrotvorne ustanove Eparhije osečkopoljske i baranjske – Fondacije “Sveta Petka” organizovane su aktivnosti za decu osnovnoškolskog uzrasta. Dan je počeo Svetom Liturijom u Preobraženskoj kapeli.

БЛАГОСЛОВ ЗА НОВИ ШКОЛСКИ ПОЧЕТАК: Епископ Херувим пожелео деци срећу и успех, Фондација Света Петка поделила пакетиће за ђаке

Foto: Printskrin

Na ovom događaju učestvovalo je 150 dece, a Fondacija je podelila paketiće povodom početka nove školske godine. Nagrađeni su i najlepši radovi koji su učestvovali na likovnom konkursu “ZA SVETLOST U SVAKOM SRCU”, nakon čega su deca imali sportsku sekciju.

Učešće su uzele škole iz Dalja, Vukovara, Borovog sela, Bijelog Brda i Markušice.

Na kraju svečanosti sabrane učenike je blagoslovio Preosvećeni Episkop Heruvim i poželeo im srećan i uspešan početak novog školskog leta.

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