PENZIONERIMA SUTRA LEŽE NOVAC: Stiže pomoć do 35.000 dinara, a to nije kraj dobrih vesti

SEPTEMBAR je, kako je najavljeno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, mesec posvećen penzionerima, a već u ponedeljak, 14. septembra, počinje isplata jednokratne novčane pomoći.

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Fond PIO potvrdio je da je novac za pomoć već prosleđen bankama i Pošti, pa će penzionerima sredstva biti dostupna prema načinu na koji primaju svoja primanja.

Pomoć iznosi između 20.000 i 35.000 dinara, a visina zavisi od mesečnog iznosa penzije. Isplata se vrši automatski, bez podnošenja posebne prijave.

Sutra počinje isplata

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović potvrdio je da će jednokratna pomoć biti isplaćena 14. septembra.

Prema njegovim rečima, sredstva su već prosleđena svim bankama i Pošti, kako bi novac mogao da bude isplaćen korisnicima.

Penzioneri koji primanja dobijaju preko bankovnih računa novac će dobiti uplatom na račun, dok će korisnicima koji penziju primaju na drugi način pomoć biti uručena preko Pošte.

Najugroženiji dobijaju 35.000 dinara

Visina pomoći određena je prema iznosu penzije.

Najveći iznos, odnosno 35.000 dinara, namenjen je penzionerima sa najnižim primanjima. Sledeća grupa dobiće 27.500 dinara, dok je za penzionere sa višim primanjima predviđeno 20.000 dinara.

Za ovu pomoć nije potrebno posebno prijavljivanje. Sredstva se isplaćuju automatski preko sistema Fonda PIO.

Tu nije kraj: stiže i povećanje penzija

Dobre vesti za najstarije građane ne završavaju se jednokratnom pomoći.

Direktor Fonda PIO najavio je da će penzije od decembra biti uvećane za 7,5 odsto.

Nakon tog povećanja, prosečna penzija trebalo bi da iznosi oko 61.100 dinara, odnosno približno 522 evra, naveo je Ognjenović.

To znači da penzionere do kraja godine očekuju još veća redovna primanja.

Više pogodnosti za penzionerske kartice

Fond PIO najavio je i nove pogodnosti za korisnike penzionerskih kartica.

Kako je saopšteno, biće potpisani sporazumi sa privatnim zdravstvenim ustanovama koje će penzionerima omogućiti značajne popuste na medicinske usluge na više od 160 lokacija širom Srbije.

Pored toga, ove godine je izdvojeno 240 miliona dinara za pakete solidarne pomoći, više od milijardu dinara za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama, kao i više od 30 miliona dinara za sportsko-rekreativne aktivnosti.

Fond PIO tako najavljuje da će septembar biti mesec u kojem će penzioneri dobiti više različitih vidova podrške, od jednokratne pomoći i povećanja primanja do dodatnih pogodnosti.

(Alo)