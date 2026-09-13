FICO UPOZORAVA: Situacija sa gasom u Evropi će se dodatno pogoršavati

SITUACIJA sa snabdevanjem gasom u Evropi nastaviće da se pogoršava, izjavio je slovački premijer Robert Fico, dodajući da Bratislava ima mehanizme da spreči rast cena gasa i električne energije za domaćinstva u 2027. godini.

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Fico je podsetio da se Slovačka protivila zabrani uvoza ruskog gasa u Evropsku uniju, ali da je Evropska komisija, prema njegovim rečima, zaobišla princip jednoglasnosti i odluku donela većinom glasova.

„Situacija sa gasom će se dalje pogoršavati. Ranije sam već rekao da smo to uzeli u obzir i da imamo sve instrumente kako cene gasa i električne energije za domaćinstva ne bi rasle 2027. godine“, rekao je Fico.

Prema planu EU, potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa trebalo bi da stupi na snagu 1. januara 2027. godine, dok bi uvoz ruskog gasa gasovodima trebalo da bude potpuno obustavljen do jeseni iste godine.

Slovačka je u aprilu podnela tužbu Sudu EU protiv zabrane uvoza ruskog gasa. Bratislava strahuje da bi odustajanje od ruskog gasa moglo da dovede do spora sa „Gaspromom“ zbog neispunjavanja ugovora koji važi do 2034. godine.

(Sputnjik)