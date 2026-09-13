Svet

MORA DA UČINI JEDNU STVAR: Novo Trampovo naređenje Zelenskom

Novosti online

13. 09. 2026. u 18:00

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp pozvao je Vladimira Zelenskog da prestane sa napadima na rusku naftnu infrastrukturu.

МОРА ДА УЧИНИ ЈЕДНУ СТВАР: Ново Трампово наређење Зеленском

Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

„Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome. Ima mnogo drugih meta. Ne gađajte dizel gorivo“, rekao je Tramp novinarima tokom posete Irskoj.

Američki lider optužio je Zelenskog za rast cena dizela u svetu.

„Zelenski mora da učini jednu stvar. Mora da prestane da uništava kapacitete za proizvodnju dizela u Rusiji. On izaziva nestašicu dizela. To ne čini Bliski istok. To je posledica onoga što se dešava između Rusije i Ukrajine“, zaključio je Tramp.

Ranije je američki ministar energetike Kris Rajt izjavio da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte jedan od faktora koji utiču na obim globalnog snabdevanja dizel-gorivom. On je istakao da poremećaji koji su iz toga usledili već utiču na cene goriva na svetskom tržištu.

(Sputnjik)

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