NOVE MERE DONOSE VEĆE PLATE: Od decembra povećanje od 8 do 12 odsto - evo ko dobija najviše

OD 1. DECEMBRA 2026. godine, radnike u sistemu socijalne zaštite očekuje povišica od 12 odsto, što ujedno predstavlja i najveći planirani rast zarada unutar javnog sektora.

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Radnici u sistemu socijalne zaštite od 1. decembra dobijaju povišicu od 12 odsto, pa bi plata stručnih profila trebalo da bude 125.687 dinara, oko 1.070 evra.

Ako je taj iznos obračunat sa povećanjem, trenutna prosečna zarada tih profila iznosi oko 112.220 dinara, što znači oko 13.466 dinara više mesečno, piše Kurir.

Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče najavio, stručna lica poput socijalnih radnika, psihologa, vaspitača, pedagoga, specijalnih pedagoga, logopeda, radnih terapeuta i nutricionista od decembra bi trebalo da zarađuju 125.687 dinara. Preračunato u evre, po zvaničnom kursu, njihova plata iznosiće oko 1.070 evra.

Računica govori da, ukoliko pomenuti decembarski iznos obuhvata rast od 12 procenata, trenutna prosečna zarada ovih profila iznosi približno 112.220 dinara.

Samim tim, najavljeno uvećanje doneće im oko 13.466 dinara više na mesečnom nivou.

Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče najavio, stručna lica poput socijalnih radnika, psihologa, vaspitača, pedagoga, specijalnih pedagoga, logopeda, radnih terapeuta i nutricionista od decembra bi trebalo da zarađuju 125.687 dinara. Preračunato u evre, po zvaničnom kursu, njihova plata iznosiće oko 1.070 evra.

Računica govori da, ukoliko pomenuti decembarski iznos obuhvata rast od 12 procenata, trenutna prosečna zarada ovih profila iznosi približno 112.220 dinara. Samim tim, najavljeno uvećanje doneće im oko 13.466 dinara više na mesečnom nivou.

U pitanju je gruba kalkulacija, budući da će se svaki platni ček ponaosob obračunavati u zavisnoti od stručne spreme, godina radnig staža, dodataka i radnog mesta.

Plate veće dva i po puta

Kada se uzmu u obzir podaci od pre 14 godina, nova projektovana plata od gotovo 125.700 dinara donosi nominalni skok od preko 76.000 dinara. To znači da će zarade u ovom sektoru biti veće za dva i po puta.

Što se tiče ostalih zaposlenih u javnom sektoru, za njih je planiran rast plata od osam procenata, takođe počev od 1. decembra.

Sve ove mere deo su šireg plana čiji je krajnji cilj da prosečna plata u Srbiji do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra.

(BizPortal)

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