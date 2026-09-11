KAZNE SU I DO 200.000 DINARA: Ako su vam dosadili pozivi trgovaca, evo kako da ih se rešite

GRAĐANI Srbije mogu besplatno da upišu svoj broj u registar "Ne zovi" i tako spreče promotivne pozive trgovaca.

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Ako vam često stižu telefonski pozivi u kojima vam trgovci nude proizvode, usluge, popuste ili pozivaju na razne promotivne događaje, postoji jednostavan način da ih zaustavite. U Srbiji postoji registar „Ne zovi“, namenjen građanima koji ne žele da primaju promotivne pozive i poruke trgovaca, piše Biznis.rs.

Upis u registar je besplatan, a građani zahtev mogu da podnesu preko operatora sa kojim imaju zaključen ugovor.

Kako da upišete broj u registar „Ne zovi“?

Zahtev za upis ili ispis broja može da se podnese elektronskim putem, preko internet stranice ili aplikacije operatora, ali i lično na njegovom prodajnom mestu.

Prilikom elektronskog podnošenja zahteva proverava se identitet korisnika, kao i podaci o broju telefona koji glasi na njegovo ime. Nakon što zahtev bude obrađen, promena statusa broja u registru vidljiva je prvog narednog dana.

Važno je i da se građani ne prijavljuju svakog meseca. Upis u registar ostaje na snazi sve dok korisnik ne odluči da promeni status svog broja.

Promena statusa može da se izvrši jednom tokom kalendarskog meseca.

Šta se dešava ako vas trgovac ipak pozove?

Kada je broj upisan u registar „Ne zovi“, trgovac je dužan da pre promotivnog poziva proveri njegov status.

Ako pozove broj koji se nalazi u registru, može da bude kažnjen. Za nepoštovanje ove obaveze predviđena je novčana kazna od 200.000 dinara, dok odgovorno lice u pravnom licu može biti kažnjeno sa 50.000 dinara.

Posebno je važno što se prekršaj može posmatrati za svaki pojedinačni slučaj. To znači da trgovac koji ne proverava brojeve koje poziva može biti suočen sa više kazni.

Postoje i strože kazne prema Zakonu o elektronskim komunikacijama za direktno oglašavanje bez prethodnog pristanka korisnika.

Kako trgovci proveravaju brojeve?

Trgovci imaju obavezu da pre pokretanja telefonske promotivne kampanje provere brojeve koje planiraju da pozovu. Mogu da provere pojedinačni broj i dobiju informaciju da li se on nalazi u registru „Ne zovi“.

Registrovani trgovci mogu da koriste i napredniji način, odnosno da preuzmu spisak brojeva koji su upisani u registar. Na taj način bi brojevi građana koji ne žele promotivne pozive trebalo da budu izuzeti iz telefonskih kampanja.

Ne znači da svaki poziv automatski postaje nedozvoljen

Registar „Ne zovi“ odnosi se na promotivne pozive i poruke trgovaca. Ako broj nije upisan u registar, trgovac može da kontaktira potrošača u skladu sa pravilima, ali mora jasno da predstavi ko zove i koja je komercijalna svrha poziva.

Posebna pravila važe i za promotivne događaje. Ako trgovac telefonom poziva potrošača koji nije u registru „Ne zovi“, za njegovo prisustvo promotivnom događaju potrebna je i odgovarajuća pisana saglasnost.

Šta ako promenite operatora?

Ako promenite operatora, a zadržite isti broj, ne morate ponovo da podnosite zahtev za upis ili ispis iz registra. Status broja ostaje evidentiran u sistemu. Zato građani koji žele da prestanu da dobijaju promotivne pozive ne moraju da se obraćaju svakom trgovcu pojedinačno.

Dovoljno je da svoj broj upišu u registar „Ne zovi“ preko svog operatora. Registar je uveden upravo sa ciljem da potrošačima omogući veću kontrolu nad neželjenim marketinškim pozivima i da trgovcima jasno stavi do znanja koje brojeve ne smeju da koriste za telefonsku promociju.

(Biznis.rs)