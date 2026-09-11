GDE TAČNO STIŽE 6.000 DINARA DRŽAVNE POMOĆI? Proverite u kojoj vas banci čeka novac i koji je rok za podizanje

ISPLATA jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara počinje 22. septembra i očekuje se da će svi građani dobiti novac do 25. septembra. Ipak, pre nego što se uputite ka šalterima, važno je da znate da novac neće svima biti uplaćen u istoj banci, niti za sve važe ista pravila i rokovi za podizanje.

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Ključna razlika zavisi od toga da li ste se za novac prijavljivali preko Uprave za trezor ili naknadu dobijate automatski kao nosilac prava iz Akcionarskog fonda.

Ako je prijava bila neophodna

Građanima koji nisu nosioci prava iz Akcionarskog fonda i koji su podneli elektronsku prijavu, 6.000 dinara biće uplaćeno na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Nije bilo potrebno da unapred otvarate račun ili birate banku prilikom prijave.

Kada novac legne, možete ga podići u bilo kojoj ekspozituri ove banke, a za identifikaciju je dovoljno da ponesete važeću ličnu kartu.

Važno upozorenje: Građani iz ove grupe imaju rok od tačno godinu dana da podignu svojih 6.000 dinara.

Penzionerima i primaocima socijalne pomoći novac se uplaćuje na isti način, automatski u Poštanskoj štedionici, bez potrebe za podnošenjem prijave.

Ako ste akcionar Akcionarskog fonda

Za građane koji su nosioci prava iz Akcionarskog fonda važe potpuno drugačija pravila. Oni se nisu prijavljivali jer pomoć od 6.000 dinara dobijaju automatski, i to već 22. septembra.

Ovoj grupi građana novac neće nužno stići u Poštansku štedionicu, već na račun u onoj banci u kojoj im je ranije otvoren račun za isplatu besplatnih akcija.

Još jedna sjajna vest za nosioce prava iz Akcionarskog fonda jeste da za njih ne postoji vremenski rok u kojem moraju da podignu ovu naknadu.

Kako da proverite u kojoj banci vas čeka novac?

Ukoliko niste sigurni gde vam novac leže ili da li ste nosilac prava iz Akcionarskog fonda, to možete lako proveriti na zvaničnom portalu Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs).

Nakon unosa vaših podataka, sistem će vam pokazati da li ste nosilac prava na akcije, da li treba da podnesete prijavu za pomoći, ono najvažnije - tačan naziv banke u kojoj se nalazi vaš račun za isplatu. Ukoliko ne znate broj računa ili ga dugo niste koristili, potrebno je da se obratite direktno banci čiji naziv vidite na ekranu.

Nadležni apeluju na građane da pre odlaska u banku obavezno provere status svoje uplate preko portala, kako bi se izbeglo stvaranje nepotrebnih gužvi na šalterima.

(Euronews.rs)