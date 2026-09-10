ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Srbija izbegla energetski haos - građani nisu osetili posledice krize, nije bilo restrikcija

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je Srbija u prethodne četiri godine značajno unapredila energetsku sigurnost kroz diversifikaciju pravaca snabdevanja, uprkos brojnim geopolitičkim istorijskim izazovima.

Foto : Nenad Kostić

- Građani Srbije nisu osetili posledice energetske krize niti su, na primer, kao u brojnim evropskim zemljama stajali u redu za gorivo ili na bilo koji način bili ograničavani. Takođe, sankcije NIS-u gde se Srbija nalazi između dve svetske sile, nisu ostavile posledice po samog građanina. Najniži vodostaj Dunava u poslednjih 100 godina otežao nam je i proizvodnju struje ovog leta ali nikakvih restrikcija, kao u susednim zemljama, nije bilo. Srbija ih je izbegla zahvaljujući stabilnosti sistema te adekvatnim planiranjem I pravovremenim delovanjem državnog rukovodstva. Uz to, I dobru povezanost sa susedima, a u kriznim situacijama pomagali smo okolnim zemljama isporukama električne energije. Zato je podizanje nivoa regionalne povezanosti jedan od naših najvažnijih ciljeva - rekla je ministarka.

Đedović Handanović osvrnula se i na izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i jačanje elektroenergetskih i gasnih interkonekcija, te naglasila da će nastavak regionalnog povezivanja biti jedan od ključnih uslova za veću otpornost energetskog sistema, rekla je učestvujući danas na konferenciji „BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori“.

Ministarka je istakla da energetska sigurnost nijedne zemlje ne može da se zasniva isključivo na sopstvenim kapacitetima, već da zavisi i od povezanosti sa susedima i funkcionisanja regionalnog i evropskog tržišta.

- Srbija je jedna od zemalja sa velikim brojem elektroenergetskih interkonekcija i naš cilj je da prekogranične kapacitete povećamo sa oko 4.000 na 6.000 megavata - rekla je ona.

- Danas imamo značajno manje elemenata koji nedostaju da bismo dodatno unapredili našu energetsku sigurnost i otpornost nego pre četiri godine. U tom periodu smo prvi put diversifikovali pravce snabdevanja gasom, posle 30 godina izgradili novi kapacitet za proizvodnju električne energije, dok smo instalisane kapacitete iz Sunca i vetra povećali više od tri puta, sa oko 400 megavata na 1,3 gigavata. Ukinuli smo i moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana čime smo otvorili mogućnost da nuklearna energija postane deo budućeg energetskog miksa, a završetak prve faze nuklearnog programa planiramo sredinom 2027. godine - rekla je ministarka.

Ona je navela da je završen veliki deo pregovora sa Svetskom bankom o finansiranju novog gasnog programa koji će biti usmeren na jačanje unutrašnje gasne infrastrukture i mogućnosti transporta prirodnog gasa sa juga na sever i sa istoka na zapad zemlje i da se čeka odluka Odbora direktora Svetske banke.

- Kada je reč o obnovljivim izvorima energije, aukcije za dodelu tržišnih premija već daju konkretne rezultate. Kroz dva kruga aukcija dobili smo 17 novih vetroparkova i solarnih elektrana, od kojih je osam već na mreži - rekla je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, Srbija radi na dodatnom jačanju elektroenergetskih koridora sa susednim zemljama, uključujući Centralnobalkanski koridor, kao i na završetku Transbalkanskog koridora, čime će region biti bolje povezan i sa Italijom preko podmorskog kabla.

Ona je dodala da će uskoro početi radovi na gasnoj interkonekciji sa Severnom Makedonijom, dok se radi i na povezivanju sa Rumunijom, kao i na diversifikaciji pravaca snabdevanja naftom i razvoju južnih ruta koje bi omogućile veću razmenu naftnih derivata sa Severnom Makedonijom i Grčkom.

Đedović Handanović je rekla da Srbija želi i brže povezivanje sa evropskim energetskim tržištem, navodeći da je zemlja među prvima ispunila regulatorne preduslove za spajanje tržišta električne energije.

- Naš cilj je da budemo spremni da 2028. godine dođe do spajanja tržišta. Istovremeno, zajedno sa Grčkom, Severnom Makedonijom i Bugarskom razvijamo regionalnu inicijativu u kojoj učestvuju operatori prenosnih i transportnih sistema za električnu energiju i gas. Početkom oktobra u Nišu održaćemo samit na kojem ćemo nastaviti dijalog o kritičnim pitanjima koja treba da povećaju energetsku sigurnost i otpornost regiona - rekla je ona.

Govoreći o diversifikaciji snabdevanja gasom, ministarka je istakla da oslanjanje na jednog dobavljača nosi određene rizike, zbog čega je važno obezbediti infrastrukturu koja omogućava pristup različitim izvorima i pravcima snabdevanja.

- Srbija je, kao i veliki deo evropskih zemalja, decenijama imala partnerstvo sa Ruskom Federacijom u energetskom sektoru i oslanjala se na sigurne i pouzdane isporuke gasa po konkurentnim uslovima. Geopolitičke okolnosti u Evropi su se promenile, mnoge zemlje su prekinule snabdevanje, čak i na štetu svojih ekonomija, sigurnosti snabdevanja i konkurentnosti. Srbija ide svojim putem i u najboljem interesu sopstvenog naroda. Ukoliko imate više alternativa, to je diversifikacija, a da bismo to imali, moramo imati više materijalnih mogućnosti, pa smo sada u stanju da se oslanjamo na više dobavljača - rekla je Đedović Handanović.

Govoreći o saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, Đedović Handanović je istakla potencijal projekta reverzibilne hidroelektrane „Đerdap 3“, koji bi imao značaj ne samo za Srbiju već i za energetsku sigurnost čitavog regiona.

- RHE Đerdap 3 je dobra prilika za razvoj zajedničkog projekta na osnovu sporazuma o strateškoj saradnji sa SAD u oblasti energetike, koji je ratifikovan u Narodnoj skupštini. To je projekat sa snažnom regionalnom dimenzijom, jer je svima potrebno više kapaciteta za skladištenje energije. Istovremeno, pruža mogućnost da dodatno ojačamo saradnju sa Rumunijom i razvijamo strateške odnose sa SAD. Đerdap 3 ima potencijal da bude jedna od najvećih baterija u Jugoistočnoj Evropi, pa i šire - rekla je ministarka.

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