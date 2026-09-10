RATARI, SPREMITE SE! Stiže nova cena suncokreta, otkupljivači najavili veliki pomak

PREMIJER Đuro Macut i ministri poljoprivrede i trgovine u vladi u tehničkom mandatu Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević razgovarali su danas sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika i uljarske industrije, koji su najavili da će u narednim danima izaći sa konačnim otkupnim cenama suncokreta, značajni višim od trenutne akontne cene koja iznosi oko 40 dinara.

Foto: David Noton / Nature Picture Library / Profimedia

Na sastanku, koji je održan na inicijativu poljoprivrednih proizvođača, bilo je reči o rastu troškova proizvodnje, odnosima cena repromaterijala i poljoprivrednih proizvoda i izazovima sa kojima se trenutno suočavaju na tržištu suncokreta.

Kako je sopštila Vlada Srbije, na sastanku je na sveobuhvatan način razmatrano pitanje proizvodnje i otkupa suncokreta i dogovoreno da će dijalog biti nastavljen u narednim danima.

Premijer Macut je istakao da razume izazove sa kojima se poljoprivrednici suočavaju, posebno neizvesnost koju donose velike oscilacije cena iz godine u godinu.

- Država ne može da diktira tržišne cene, koje zavise od ponude i potražnje, ali da može i mora da koristi raspoložive mehanizme kako bi pomogla da odnos između proizvođača, otkupljivača i prerađivača bude stabilniji i predvidiviji - istakao je Macut.

Konačna cena suncokreta stiže narednih dana

On je predložio i uspostavljanje stalnog mesta okupljanja i saradnje proizvođača, otkupljivača i prerađivača, uz potencijalno korišćenje postojećih mehanizama Privredne komore Srbije.

Ministar Glamočić je ocenio sastanak kao produktivan, naglasivši da razgovori između proizvođača i prerađivačke industrije nikada nisu jednostavni, jer obe strane imaju svoje interese, dok konačnu cenu određuje tržište.

Prema njegovom mišljenju, ovog puta razgovaralo se na bazi argumenata, dok je poseban značaj sastanku dalo učešće predsednika Vlade.

- Iako tema nije laka, nastupilo se timski, zajedno sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine, otvoreno je pitanje sistemskog i dugoročnog rešavanja tog problema i dogovoren nastavak razgovora u istom sastavu - naveo je Glamočić.

On je naglasio i da je značajan pomak to što su pojedini predstavnici uljarske industrije najavili da će uskoro objaviti konačne otkupne cene.

Predstavnici udruženja poljoprivrednika na sastanku su zatražili i veću transparentnost u pogledu formiranja otkupnih cena.

Glamočić je dodao da proizvođači i prerađivači ne mogu jedni bez drugih i da je upravo zato važno da grade partnerski odnos zasnovan na međusobnom razumevanju, poverenju i zajedničkom interesu za stabilnost domaće proizvodnje i tržišta, navodi se u saopštenju.

Ukazao je i na značaj udruživanja proizvođača kako bi imali snažniju pregovaračku poziciju prema otkupljivačima i prerađivačima, navodi se u saopštenju.

(BizPortal)

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