MOSKVA I PEKING PRAVE ENERGETSKI BLOK: U izgradnji nova gasna ruta ka Kini

SARADNjA Moskve i Pekinga u energetskom sektoru postaje dublja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko.

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- Strateška saradnja u energetskom sektoru se produbljuje. Rusija čvrsto zadržava vodeću poziciju u isporuci nafte i prirodnog gasa Kini - rekao je Rudenko tokom obraćanja na Rusko-kineskom forumu preduzetnika.

On je napomenuo da gasovod "Snaga Sibira" radi punim kapacitetom i da se razvija projekat "Snaga Sibira 2" koji će postati jedna od najvećih gasnih arterija u istoriji.

- U toku je izgradnja dalekoistočne rute za izvoz prirodnog gasa u Kinu. Nastavlja se realizacija zajedničkih projekata u oblasti mirnodopske nuklearne energije", dodao je zamenik ministra.

Prema njegovim rečima, rusko-kineski odnosi su odavno postali sjajan primer dijaloga zasnovanog na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju i poverenju između dve velike sile. Kako je naglasio, temelj bilateralnih odnosa čini Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čija se 25. godišnjica obeležava ove godine.

- Nesumnjivo, glavna pokretačka snaga naših odnosa je diplomatija na nivou lidera - dodao je on.

Rudenko je napomenuo da su se, nakon majskog samita u Pekingu, predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Kine Si Đinping sastali 31. avgusta u Biškeku, na marginama samita ŠOS-a.

Dva šefa države će uskoro učestvovati na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju, a planiraju i susret u Šenženu u novembru, tokom samita APEK-a, istakao je Rudenko.

Kopredsedavajući Rusko-kineskog komiteta prijateljstva, mira i razvoja i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Li Hundžun kaže Kina je spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo i obezbedi njihov kvalitetniji i brži razvoj.

- Kina je, rukovodeći se važnim dogovorima lidera dve zemlje, spremna da kontinuirano podiže odnose sa Rusijom na novi nivo, obezbeđujući bolji kvalitet, brži razvoj i veća dostignuća - rekao je Li na Rusko-kineskom forumu preduzetnika.

Prema njegovim rečima, odnosi Kine i Rusije poslednjih godina održavaju visok nivo razvoja pod strateškim rukovodstvom kineskog predsednika Si Đinpinga.

(RT Balkan)

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