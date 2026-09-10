NOVI UDAR NA CENE VOĆA I POVRĆA: Evo šta je ove nedelje pojeftinilo, a šta poskupelo

PONUDA voća i povrća na kvantaškim pijacama širom Srbije razlikovala se od grada do grada, dok su se tokom prethodne sedmice menjale i cene pojedinih proizvoda.

Foto: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

Najviše promena zabeleženo je na kvantaškoj pijaci u Beogradu, dok su u Novom Sadu cene uglavnom ostale nepromenjene.

Beograd: Brojne promene cena voća i povrća

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude i tražnje voća i povrća u odnosu na poslednju sedmicu avgusta.

Ipak, kada je reč o cenama, zabeležene su brojne promene.

Pojeftinili su grožđe, jabuka sorte Ajdared, šljiva, beli luk, crni luk, karfiol, paprika šilja, paradajz i tikvice.

Sa druge strane, skuplji su bili banana, borovnica, breskva, kivi, kruška, malina, mandarina, nektarina i orah.

Kada je reč o povrću, rast cena zabeležen je kod boranije, cvekle, dinje, lubenice, spanaća, mladog crnog luka, peršuna korenaša, paštrnaka, zelene salate, zelja i šargarepe.

Novi Sad: Skroman izbor voća, cene stabilne

Na kvantaškoj pijaci u Novom Sadu sortiman voća bio je veoma skroman, dok je ponuda ocenjena kao prosečna.

Kod povrća je zabeležena ponuda crnog luka, krompira, paprike babure, belog luka, boranije, krastavca, paradajza, šargarepe, celera, kupusa, tikvica i paprike šilje.

Za razliku od Beograda, u Novom Sadu tokom posmatranog perioda nije bilo promena cena u odnosu na prethodnu sedmicu.

Kraljevo: Povrće poskupelo, deo voća pojeftinio

Ponuda povrtarskih kultura na kvantaškoj pijaci u Kraljevu bila je slaba do prosečna.

Kod povrća je zabeležen rast cena krastavca salatara, lubenice, paradajza, tikvica i zelene salate.

Kada je reč o voću, ponuda kruške bila je slaba, dok je breskve, nektarine, jabuke i grožđa bilo u prosečnim količinama.

Breskva i kruška bile su skuplje nego tokom prethodne sedmice, dok su niže cene zabeležene kod grožđa, limuna i pomorandže.

Subotica: Bogatija ponuda povrća

Kvantašku pijacu u Subotici karakterisala je ponuda breskve, grožđa, jabuke, kruške, nektarine i šljive.

Kod voća je zabeležen pad cena jabuke i šljive, dok je grožđe bilo skuplje nego prethodne sedmice.

Ponuda povrća bila je bogatija i po asortimanu i po obimu.

U ovom periodu pojeftinili su paradajz, dinja i krastavac salatar, dok je rast cene zabeležen kod peršuna korenaša.

Razlike od grada do grada sve izraženije

Podaci sa kvantaških pijaca pokazuju da se kretanje cena razlikovalo u zavisnosti od grada.

Dok su u Novom Sadu cene ostale stabilne, u Beogradu je zabeležen veći broj promena, kako kod voća, tako i kod povrća. U Kraljevu je deo povrća poskupeo, dok je kod pojedinih vrsta voća zabeležen pad cena.

U Subotici je, s druge strane, ponuda povrća bila bogatija, uz različita kretanja cena.

Takve razlike pokazuju da se ponuda i cene na kvantaškim pijacama mogu menjati u zavisnosti od lokalnog tržišta, količine robe i trenutne ponude proizvođača.

(BizPortal)

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