Ekonomija

EV DAYS 2026 DANI ELEKTRIČNIH VOZILA U NOVOM SADU: Budućnost elektromobilnosti na jednom mestu (FOTO/VIDEO)

D.D.

10. 09. 2026. u 10:44

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NOVOSADSKI sajam je domaćin šestog izdanja "EV Days – Dani električnih vozila", koje se održava 10. i 11. septembra 2026. godine u Novom Sadu.

EV DAYS 2026 ДАНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ: Будућност електромобилности на једном месту (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Sajam i konferencija posvećena električnoj mobilnosti, održivim tehnologijama i energetskoj tranziciji. 

Okuplja proizvođače automobila i komponenti, kompanije koje se bave punjačima i infrastrukturom, energetske i tehnološke kompanije, stručnjake, institucije i akademsku zajednicu.

Foto: FOTO: Novosti

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