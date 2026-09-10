EV DAYS 2026 DANI ELEKTRIČNIH VOZILA U NOVOM SADU: Budućnost elektromobilnosti na jednom mestu (FOTO/VIDEO)
NOVOSADSKI sajam je domaćin šestog izdanja "EV Days – Dani električnih vozila", koje se održava 10. i 11. septembra 2026. godine u Novom Sadu.
Sajam i konferencija posvećena električnoj mobilnosti, održivim tehnologijama i energetskoj tranziciji.
Okuplja proizvođače automobila i komponenti, kompanije koje se bave punjačima i infrastrukturom, energetske i tehnološke kompanije, stručnjake, institucije i akademsku zajednicu.
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