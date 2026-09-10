PKS i Yettel Bank zajedno u razvoju veštačke inteligencije: od digitalne ka AI banci
PRIVREDNA komora Srbije (PKS) i Yettel Bank potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije, sa ciljem da kroz razmenu znanja, povezivanje poslovne i akademske zajednice i finansijskog sektora podrže razvoj i primenu AI rešenja u domaćoj privredi. Memorandum su, u okviru međunarodne konferencije „BELTALKS – Belgrade Economic Talks“, potpisali Marko Čadež, predsednik PKS i Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.
- Veštačka inteligencija već menja način na koji poslujemo i živimo. Vrlo brzo će postati jedan od ključnih faktora konkurentnosti naših kompanija. Zato nam je važno da ovu temu ne ostavimo samo tehnološkom sektoru, već da u nju uključimo što veći broj kompanija, banaka, istraživačkih i obrazovnih institucija. Saradnja sa Yettel Bank nam otvara prostor da znanja i iskustva iz finansijskog sektora pretočimo u konkretna rešenja od efikasnijeg poslovanja i boljeg donošenja odluka do novih usluga koje će biti jednostavnije i korisnije za građane i privredu - izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS nakon potpisivanja memoranduma.
- Digitalizacija je promenila način na koji koristimo brojne usluge. Veštačka inteligencija promeniće i samu ideju o tome šta te usluge mogu da budu. Zato želimo da budemo među onima koji budućnost ne čekaju, već je grade. U ovom procesu Yettel Bank će biti pouzdan partner Privrednoj komori Srbije, državi, poslovnoj zajednici i svima koji žele da doprinesu razvoju domaćeg AI ekosistema. Srbija ima znanje, talente i energiju – sada je važno da to povežemo i napravimo sledeći korak - izjavio je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.
Saradnja će obuhvatiti i razvoj znanja i veština potrebnih za ekonomiju budućnosti kroz edukativne programe, stručne skupove, radionice i istraživačke inicijative. Cilj je da se ljudima i kompanijama omogući da nove tehnologije ne samo koriste već i da razumeju njihov potencijal i aktivno učestvuju u njihovom razvoju.
Posebno mesto u saradnji imaće odgovorna i bezbedna primena veštačke inteligencije, uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, sajber-bezbednosti i upravljanju rizicima. Na taj način, razvoj novih rešenja treba da ide ruku pod ruku sa poverenjem korisnika i sigurnošću sistema.
Konferencija „BELTALKS – Belgrade Economic Talks“ održava se 9. i 10. septembra u Beogradu, sa fokusom na ekonomsku saradnju, konkurentnost i održivu ekonomsku transformaciju Evrope.
Preporučujemo
ŠANSA ZA SRPSKE STOČARE: Do 27.000 evra za gazdinstva koja ispune ove uslove
09. 09. 2026. u 16:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)