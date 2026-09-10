PKS i Yettel Bank zajedno u razvoju veštačke inteligencije: od digitalne ka AI banci

PRIVREDNA komora Srbije (PKS) i Yettel Bank potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije, sa ciljem da kroz razmenu znanja, povezivanje poslovne i akademske zajednice i finansijskog sektora podrže razvoj i primenu AI rešenja u domaćoj privredi. Memorandum su, u okviru međunarodne konferencije „BELTALKS – Belgrade Economic Talks“, potpisali Marko Čadež, predsednik PKS i Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Foto: Ivana Vukotić PKS

- Veštačka inteligencija već menja način na koji poslujemo i živimo. Vrlo brzo će postati jedan od ključnih faktora konkurentnosti naših kompanija. Zato nam je važno da ovu temu ne ostavimo samo tehnološkom sektoru, već da u nju uključimo što veći broj kompanija, banaka, istraživačkih i obrazovnih institucija. Saradnja sa Yettel Bank nam otvara prostor da znanja i iskustva iz finansijskog sektora pretočimo u konkretna rešenja od efikasnijeg poslovanja i boljeg donošenja odluka do novih usluga koje će biti jednostavnije i korisnije za građane i privredu - izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS nakon potpisivanja memoranduma.

Foto: Ivana Vukotić PKS

- Digitalizacija je promenila način na koji koristimo brojne usluge. Veštačka inteligencija promeniće i samu ideju o tome šta te usluge mogu da budu. Zato želimo da budemo među onima koji budućnost ne čekaju, već je grade. U ovom procesu Yettel Bank će biti pouzdan partner Privrednoj komori Srbije, državi, poslovnoj zajednici i svima koji žele da doprinesu razvoju domaćeg AI ekosistema. Srbija ima znanje, talente i energiju – sada je važno da to povežemo i napravimo sledeći korak - izjavio je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Saradnja će obuhvatiti i razvoj znanja i veština potrebnih za ekonomiju budućnosti kroz edukativne programe, stručne skupove, radionice i istraživačke inicijative. Cilj je da se ljudima i kompanijama omogući da nove tehnologije ne samo koriste već i da razumeju njihov potencijal i aktivno učestvuju u njihovom razvoju.

Foto: Ivana Vukotić PKS

Posebno mesto u saradnji imaće odgovorna i bezbedna primena veštačke inteligencije, uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, sajber-bezbednosti i upravljanju rizicima. Na taj način, razvoj novih rešenja treba da ide ruku pod ruku sa poverenjem korisnika i sigurnošću sistema.

Konferencija „BELTALKS – Belgrade Economic Talks“ održava se 9. i 10. septembra u Beogradu, sa fokusom na ekonomsku saradnju, konkurentnost i održivu ekonomsku transformaciju Evrope.