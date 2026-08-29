ZANIMLJIVOSTI O GROŽĐU: Na naše prostore ga je doneo rimski car Marko Aurelije
OVO su neke zanimljivosti o grožđu koje do sada niste čuli.
Vinova loza predstavlja jednu od najstarijih kultura i verovatno vodi poreklo iz okoline Kaspijskog mora. Prvi arheološki dokazi o vinu su pronađeni u Kini i datiraju iz vremena oko 7.000 godina p.n.e. Gajili su ga stari Feničani, a na jadransku obalu i ostrva su ga doneli stari Grci.
U starom Egiptu, proizvodnja vina se odvijala oko delte Nila, a u grobnici Tutankamona su pronađeni dokazi da je belo vino bilo u širokoj upotrebi. Na naše prostore ga je doneo rimski car Marko Aurelije.
U srednjem veku, vino se koristilo u religijskim obredima, pa su ga najviše proizvodili benediktanci, čiji su vinogradi bili širom Francuske i Nemačke. Proizvodnjom vina su se takođe bavili i templari i karmelićani. Kod nas se vinogradarstvo razvija u srednjem veku, a u 19. veku je bilo tri puta više vinograda nego sada.
Po Biblijskim zapisima, vinova loza je bila prva biljka koju je Noa posadio kada je dospeo na tlo.
Stono grožđe je prvi put gajeno tek u 16. veku.
Za najstariju bocu vina se smatra Speyer, veruje se da je stara bar 1650 godina i čuva se u muzeju Palatinata u Nemačkoj.
(Baštovanka)
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