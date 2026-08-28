PRAVO NA DODATNI NOVAC: Evo koji penzioneri imaju pravo na ovo i kako se podnosi zahtev

PENZIONERI u Srbiji mogu da ostvare dodatne naknade, besplatnu banju i refundaciju troškova. Evo ko ima pravo i kako se podnosi zahtev.

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Mnogi penzioneri u Srbiji ne znaju da, pored redovne mesečne penzije, mogu da ostvare i dodatna prava – od novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, preko besplatne banjske rehabilitacije, do refundacije određenih troškova, piše Telegraf.

Međutim, ova prava se uglavnom ne ostvaruju automatski. Potrebno je ispuniti propisane uslove, podneti zahtev i, u zavisnosti od konkretnog prava, priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Visina penzije sama po sebi nije kriterijum za ostvarivanje ovog prava. Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica može imati i penzioner sa najnižom penzijom i osoba sa znatno većim primanjem.

Ključno je zdravstveno stanje.

Pravo se priznaje kada se u propisanom postupku utvrdi da je, zbog prirode i težine bolesti ili povrede, osobi potrebna pomoć drugog lica za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Za ostvarivanje prava potrebno je podneti zahtev i proći odgovarajući postupak veštačenja.

Besplatna banja za određene penzionere

PIO fond svake godine raspisuje oglas za upućivanje penzionera na besplatnu rehabilitaciju u banjama.

To pravo nije dostupno automatski svim penzionerima. Za 2026. godinu postoje propisani uslovi, uključujući i prihodovni kriterijum, a pravo se ostvaruje kroz postupak prijave.

Penzionerima kojima rehabilitacija bude odobrena mogu biti obezbeđeni:

smeštaj i rehabilitacija;

troškovi prevoza, u skladu sa uslovima konkursa;

troškovi prevoza pratioca, kada je njegovo prisustvo odobreno.

Važno je sačuvati dokumentaciju i prevozne karte, kao i pažljivo pročitati uputstva koja se dobijaju uz odluku o odobravanju rehabilitacije.

Imate privremeno rešenje o penziji? Proverite da li je stiglo konačno

Posebnu pažnju treba da obrate penzioneri koji su dobili privremeno rešenje o penziji.

Takvo rešenje može biti doneto kada su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali još nisu prikupljeni svi podaci potrebni za konačan obračun.

PIO fond naknadno pribavlja potrebne podatke i donosi konačno rešenje.

Ukoliko se konačnim obračunom utvrdi da je penzioneru pripadao veći iznos od onog koji mu je do tada isplaćivan, može doći do isplate razlike za prethodni period, u skladu sa podacima i datumima utvrđenim rešenjem.

Zato je važno proveriti da li je staro privremeno rešenje u međuvremenu zamenjeno konačnim.

Porodica može da ostvari pravo na neisplaćene iznose nakon smrti penzionera

Prava ne prestaju nužno kada korisnik penzije premine.

Naslednicima mogu pripasti neisplaćeni iznosi koji su penzioneru pripadali.

Od 1. januara 2024. godine penzija pripada za ceo mesec u kojem je korisnik preminuo, bez obzira na dan smrti. To znači da, ako je penzioner preminuo 15. u mesecu, pravo se ne obračunava samo za prvih 15 dana, već za ceo mesec.

Da bi naslednici ostvarili pravo na neisplaćene iznose, potrebno je da potraživanje prema PIO fondu bude obuhvaćeno ostavinskim postupkom.

Nakon što ostavinsko rešenje postane pravosnažno, naslednici mogu podneti zahtev Fondu za isplatu.

Novac ne stiže automatski - zahtev je ključan

Zajedničko za većinu ovih prava jeste to što se ne ostvaruju samim tim što je osoba penzioner.

Zato bi penzioneri i njihove porodice trebalo da provere:

da li postoji osnov za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica;

da li su podaci o stažu i zaradama pravilno evidentirani;

da li je privremeno rešenje zamenjeno konačnim;

da li ispunjavaju uslove za banjsku rehabilitaciju;

da li postoje neisplaćeni iznosi nakon smrti korisnika;

da li su sva potraživanja pravilno obuhvaćena ostavinskim postupkom.

Pre podnošenja zahteva proverite aktuelne uslove

Uslovi, rokovi, potrebna dokumentacija i iznosi pojedinih prava mogu se menjati, pa je pre podnošenja zahteva važno proveriti aktuelne informacije kod PIO fonda i nadležnih institucija.

Najvažnije je da penzioneri ne pretpostave da im nešto ne pripada samo zato što do sada nisu dobijali određenu naknadu.

Za pojedina prava potrebno je podneti zahtev, dokazati ispunjenost uslova i sačekati odluku nadležnog organa.

(BizPortal)