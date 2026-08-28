VUČIĆ NAJAVIO ULAGANJA U NOVE PUTEVE: Brza saobraćajnica Loznica-Mali Zvornik je najvažnija, za investicije i sve drugo
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obilazeć Mačvanski okrug i kazao je koliko je puteva urađeno do sada.
- Mnogo sam srećan kako smo uredili ovu divnu školu. Pitao sam dečicu, oni su zadovoljni i srećni. To smo dogovorili kada sam poslednji put bio ovde i uradili smo da bude prelepa škola, da uživaju i nastavnici i deca, ali i roditelji. To nije sve. Videli ste da smo radili i ovaj glavni put ka Ljuboviji. Ono što je najvažnije za ceo Mali Zvornik je brza saobraćajnica Loznica-Mali Zvornik, nekih 23 kilometara i to ćemo da počnemo da radimo. To je važno i zbog investicija i zbog svega drugog. Kao što znate, radili smo ono gore od Stolica, Krupnja pa do Šarene Bukve, a nismo uradili od Šarene Bukve do Radalja, e to ćemo da krenemo da radimo za 10 do 15 dana.
Predsednik je najavio i 1,5 miliona evra za ulaganje u nove puteve u tom kraju.
- Onda imamo Vonjevci-Donje polje, državni put reda 28. to je skoro 2 km i to krećemo da radimo. I ostaje da vidimo kad da radimo Velika Reka-Sastavci i Krscići-Lepenica. Radalj sam pomenuo da ćemo prvo da radimo.
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