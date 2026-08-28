OTPORNE SORTE PARADAJZA: Žuta kruškica i crni čeri dobro podnose sušu

IAKO su manje zastupljeni u plastenicima i baštama, kruškica i crni šeri, ove godine, pokazali su da bolje podnose sušu od većine sorti paradajza.

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Suša je napravila pustoš u sektoru povrtarstva. Izuzetno visoke temperature usporavaju ili skroz onemogućavaju rast biljaka, pa u zatvorenom, gde nema mreža ili ventilatora, a pogotovo ako nema malča na folijama, biljke, prosto rečeno, kuvaju.

Dobro podnose bolesti

Ovo se naročito odnosi na paradajz i papriku jer se najviše uzgajaju u plastenicima. U slučaju da nije zakinut vrh stabljika i odrađena rezidba donjih grana, šteta od vršne truleži ploda biće velika, jer ne dolazi do usvajanja kalcijuma.

Crni čeri i žuta kruškica bolje podnose takve uslove, a nemaju ni problem sa vršnom truleži. Stabla su im bujna, vole plodno, rastresito zemljište. Vrlo su rodni i rađaju do prvih nižih temperatura. Takođe, dobro podnose plamenjaču i generalno su otporniji na nju u odnosu na mnoge sorte paradajza. Potrebno im je redovno kidanje zaperaka, a što je najvažnije, zahtevaju vrlo malo zaštite. Odlično reaguju na malč i redovno čupanje korova.

Plodovi su sočni, slatkastog okusa. Dobri su za potrošnju u svježem stanju, za sosove i konzerviranje. Crni čeri bogat je likopenom, vitaminom C, dok kruškica sadrži dosta vitamina C, kalijuma i beta-karotena.

Gajiti ih uz više biljke

Ne treba ih mnogo navodnjavati. U uslovima visokih temperatura dovoljna su dva, obilnija, zalivanja sedmično. I u zatvorenom i na otvorenom, bilo bi dobro da se gaje uz više biljke, kao što su npr. mahune, koje ih štite od vrelih sunčevih zraka. To je, takođe, dobro i zbog azotofiksacije od strane mahuna.

Primećeno je da, u slučajevima gajenja uz mahune, mnogo manje ih napadaju stenice, dok sovice i moljca, skoro i da nema.

Nekoliko tretmana tokom vegetacije, ako se ne želi hemija, sa domaćim nekuvanim mlekom, sodom, čajem od crvenog i belog luka, kao i prihrana koprivom i gavezom, garantuju dobar i kvalitetan prinos.

I da. Ako imate dosta plodova paradajza koji na vrhu ima vršnu trulež ploda, oberite ih i u nekoliko navrata prihranite kalcijumom, bilo iz mleka, surutke, ili vodotopivih đubriva, tj. kristalona. U narednom periodu ne očekuje se mnogo dana sa previsokim temperaturama, noći će biti hladnije, što je šansa da biljke lakše usvajaju kalcijum.

(Agroklub)