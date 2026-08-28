OTPORNE SORTE PARADAJZA: Žuta kruškica i crni čeri dobro podnose sušu
IAKO su manje zastupljeni u plastenicima i baštama, kruškica i crni šeri, ove godine, pokazali su da bolje podnose sušu od većine sorti paradajza.
Suša je napravila pustoš u sektoru povrtarstva. Izuzetno visoke temperature usporavaju ili skroz onemogućavaju rast biljaka, pa u zatvorenom, gde nema mreža ili ventilatora, a pogotovo ako nema malča na folijama, biljke, prosto rečeno, kuvaju.
Dobro podnose bolesti
Ovo se naročito odnosi na paradajz i papriku jer se najviše uzgajaju u plastenicima. U slučaju da nije zakinut vrh stabljika i odrađena rezidba donjih grana, šteta od vršne truleži ploda biće velika, jer ne dolazi do usvajanja kalcijuma.
Crni čeri i žuta kruškica bolje podnose takve uslove, a nemaju ni problem sa vršnom truleži. Stabla su im bujna, vole plodno, rastresito zemljište. Vrlo su rodni i rađaju do prvih nižih temperatura. Takođe, dobro podnose plamenjaču i generalno su otporniji na nju u odnosu na mnoge sorte paradajza. Potrebno im je redovno kidanje zaperaka, a što je najvažnije, zahtevaju vrlo malo zaštite. Odlično reaguju na malč i redovno čupanje korova.
Plodovi su sočni, slatkastog okusa. Dobri su za potrošnju u svježem stanju, za sosove i konzerviranje. Crni čeri bogat je likopenom, vitaminom C, dok kruškica sadrži dosta vitamina C, kalijuma i beta-karotena.
Gajiti ih uz više biljke
Ne treba ih mnogo navodnjavati. U uslovima visokih temperatura dovoljna su dva, obilnija, zalivanja sedmično. I u zatvorenom i na otvorenom, bilo bi dobro da se gaje uz više biljke, kao što su npr. mahune, koje ih štite od vrelih sunčevih zraka. To je, takođe, dobro i zbog azotofiksacije od strane mahuna.
Primećeno je da, u slučajevima gajenja uz mahune, mnogo manje ih napadaju stenice, dok sovice i moljca, skoro i da nema.
Nekoliko tretmana tokom vegetacije, ako se ne želi hemija, sa domaćim nekuvanim mlekom, sodom, čajem od crvenog i belog luka, kao i prihrana koprivom i gavezom, garantuju dobar i kvalitetan prinos.
I da. Ako imate dosta plodova paradajza koji na vrhu ima vršnu trulež ploda, oberite ih i u nekoliko navrata prihranite kalcijumom, bilo iz mleka, surutke, ili vodotopivih đubriva, tj. kristalona. U narednom periodu ne očekuje se mnogo dana sa previsokim temperaturama, noći će biti hladnije, što je šansa da biljke lakše usvajaju kalcijum.
(Agroklub)
Preporučujemo
GREŠKA KOJA MOŽE DA VAS KOŠTA PRINOSA: Ove voćke nipošto ne orezujte u jesen
28. 08. 2026. u 12:48
SVE JE ZARAŽENO: Zlatna žutica komšijama poharala sve vinske regione
26. 08. 2026. u 16:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)