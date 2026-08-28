Politika

VUČIĆ PODELIO ODLIČNE VESTI: Nikad manja nezaposlenost u Srbiji!

В. Н.

28. 08. 2026. u 17:33

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u okviru posete Mačvanskom okrugu, obilazi završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini, u opštini Mali Zvornik.

ВУЧИЋ ПОДЕЛИО ОДЛИЧНЕ ВЕСТИ: Никад мања незапосленост у Србији!

Foto: Tanjug/Printskrin

- Ima još jedna lepa vest, ali nažalost onaje više vezana sa starenjem našeg stanovništva. Nivo nezaposlenosti u Srbiji je na rekordno niskom nivou, na 7,2 odsto. prvi put da smo na ispod 8 odsto - kaže predsednik i dodaje da je to delom zbog uspeha, ali delom i zbog demografske slike u Srbiji. - Kada nezaposlenost spustite na 5 odsto, onda nezaposlenost kao problem ne postoji u zemlji.

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