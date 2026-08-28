ZAKON JE NA STRANI DOMAĆINA: Oko 200.000 hektara zemlje stoji nam na kućnom pragu

DOK u javnosti stalno pričamo o velikim ratarskim površinama i skupim traktorima, zaboravljamo na najveći, a potpuno neiskorišćeni potencijal Srbije - naše okućnice i bašte.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Brojevi koji pokreću ekonomiju

Oko 200.000 hektara obradive i plodne zemlje nalazi se neposredno uz seoske i prigradske kuće u Srbiji. Preko 70% ovog prostora danas stoji neiskorišćeno, pod travom, korovom ili zapušteno.

Jedna porodica sa samo 5 ari (500 m²) pametno iskorišćene okućnice može ostvariti i do 1.500 evra čiste zarade ili uštede godišnje kao dopunski prihod uz redovan posao.

Naša najveća prednost: Vredan domaćin i pametna tehnologija

Srbija ne mora da izmišlja toplu vodu, već da primeni model uspešnih evropskih zemalja (poput Slovenije). Naša najveća snaga su vredne porodice sa urođenim domaćinskim genom, koje danas uz minimalna ulaganja koriste modernu tehnologiju da radi za njih.

Sistemi „kap po kap“ sa tajmerima obavljaju zalivanje automatski u zoru, dok porodica spava ili se sprema za posao. Malč folije potpuno eliminišu korov i potrebu za mukotrpnim okopavanjem. Rad u bašti više nije mučenje, već visokoprofitabilan porodični biznis koji se vodi popodne i vikendom.

Kupac je već tu - čeka na kućnom pragu!

Džaba proizvodnja ako roba nema kupca. Na sreću, svest u Srbiji se dramatično promenila. Formirana je nova klasa gradskih kupaca (roditelji sa malom decom, IT stručnjaci, menadžeri) koji žude za hranom sa mirisom i ukusom detinjstva i ne žale novac za zdrav, domaći proizvod.

Zahvaljujući internetu i grupama poput „Mali proizvođači u Srbiji“, vredni domaćini danas izbacuju nakupce iz lanca. Oni fotografišu svoje plodove u bašti, primaju porudžbine online, a pakete šalju brzom poštom direktno na adrese u gradovima.

Zakon je na strani domaćina

Srbija ima odličan Zakon o prodaji sa kućnog praga. On omogućava zaposlenim porodicama da potpuno legalno, u svojoj porodičnoj kuhinji, proizvode i prodaju do 2 tone prerađevina (ajvara, džemova, sokova, turšije) i do 10 tona svežeg povrća godišnje. Procedura je maksimalno pojednostavljena preko eAgrara, bez skupih industrijskih sertifikata.

Vreme je da pokrenemo srpska dvorišta

Aktiviranje ovih oko 200.000 hektara je ključ za stabilizaciju porodičnog budžeta, ostanak mladih na selu i prehrambenu sigurnost cele nacije. Imamo zemlju, imamo kupce, imamo zakone. Sve što nam treba već imamo u našim genima – rad, pamet i ponosnog srpskog domaćina!

(Agrosmart)