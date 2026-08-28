PRIJATELJ MU DONEO IZ GRČKE, ON PODELIO ISKUSTVO: Beli patlidžan potisnuo proizvodnju plavog, u čemu je fazon?

BELI patlidžan kruškastog oblika Srđan Janjić počeo je da proizvodi kada mu je jedan prijatelj ovu vrstu patlidžana doneo iz Grčke.

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Srđan Janjić iz sela Ribince, kod Vranja, dugi niz godina je za svoje mušterije proizvodio samo plavi patlidžan. Tako je bilo sve do trenutka kada mu je jedan prijatelj doneo iz Grčke beli patlidžan savetujući mu da počne i sam da ga proizvodi jer je mnogo bolji od plavog.

Ovu ideju prihvatio je sa zadovoljstvom pa je iz tog razloga ostavio plod poklonjenog paradajza da se osuši na suncu kako bi naredne sezone dobio kvalitetno seme za setvu ove vrste patlidžana. Na proleće je samo sa suprugom Lucijom iz osušenog ploda izvadio seme koje su sredinom marta zasejali zajedno sa plavim patlidžanom, paprikom i paradajzom u leji napravljenoj od stajnjaka.

- Vodili smo računa da ne preteramo sa polivanjem i samim tim prouzrokujemo štetu. Zbog toga smo pre polivanja često rukom proveravali vlagu u zemljištu. Ako bi pod prstima utvrdili da ima dovoljno vlage onda smo taj posao odlagali ili polivali u manjim količinama - kaže Srđan.

Prvo poklon, pa onda kupovina

Rasad belog patlidžana je na zadovoljstvo ove porodice uspeo baš kako treba tako da im nije bilo nimalo teško da njegove čvrste i zdrave korenove sredinom maja zasade na njivi dobro nađubrenoj stajnjakom koga sami proizvode. Zasadili su ga odmah pored plavog patlidžana i počeli da prate njegov rast i razvoj. Bili su prezadovoljni kada su videli da je otporniji na krompirovu zlaticu na koju inače nije imun plavi patlidžan.

Ovo pogotovo čim su se na korenu pojavili ko sneg beli kruškasti plodovi. Prve su ponudili svojim standardnim kupcima već na jesen, ali se većina njih odlučila za kupovinu plavog patlidžana sa kojim su već imali pozitivno iskustvo.

- U želji da im pokažemo da je ovaj patlidžan bolji počeli smo da im poklanjamo po neki komad kako bi sami mogli da se uvere u to. Neki su mislili da u ponudi imamo neku novu vrstu tikvice pa su kao takvu i hteli da je kupe - priča Srđan kroz smeh.

Najbolji je sa paprikom vezankom

Janjići su naredne godine povećali zasad pod belim patlidžanom iako nisu znali kome će i kako da ga prodaju. Kada je došlo do toga oni su svojim kupcima sugerisali da ga kupe govoreći im da je ajvar mnogo slađi sa njim. Prilikom pravljenja ovog specijaliteta bez koga ne može da započne zimu ni jedna vranjska domaćica on se tako dobro sjedini sa paprikom da se golim okom ne može primetiti, a ukus je fantastičan.

- Najbolji je kada se nađe u kombinaciji sa paprikom vezankom. Da bi se dobio kvalitetan ajvar beli patlidžan mora dobro da se ispeče. Tada se odlično ljušti i još bolje prži sa već samlevenom pečenom paprikom, a kada bude gotov njegova tekstura podseća na džem - tvrdi Srđan.

Oni kupci koji su napravili ovaj čuveni specijalitet sa ovom vrstom patlidžana su već naredne sezone od njega počeli da ga kupuju u većim količinama. Kako se potražnja za njim povećavala tako je on smanjivao broj korenova pod plavim patlidžanom.

I ove godine njegov beli patlidžan je odlično rodio. Godina je pogodovala ovoj kulturi pa su biljke pune cvetova, što znači da će berba potrajati do duboko u jesen. Korenove zasađene na foliji stalno navodnjava kako bi mogli da naprave što kvalitetnije plodove.

(Agroklub)