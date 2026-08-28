VUČIĆ U OSEČINI: "Šljiva prvi srpski prepoznatljiv brend i stub srpske poljoprivrede"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju Sajma šljiva u Osečini da je šljiva za nas Srbe najvažnija marka i prva marka koja je prešla okeane, kao i prvi svetski prepoznatljiv proizvod i istakao da je šljiva stub srpske poljoprivrede.
- Danas se okupljamo da proslavimo plod koji je nama više od voća, plod koji je vekovima unazad oblikovao život, privredu i identitet čitavog kraja. To je uvek bio rezultat marljivosti i umeća naših predaka, domaćina koji su u sušarama Podgorine, u kazanima za rakiju i u pekmezarama stvarali proizvode koji mogu da se mere sa najboljima na svetu - rekao je Vučić.
On je istakao da je zahvaljujući upravo toj tradiciji šljiva postala stub srpske poljoprivrede, a Podgorina njeno prirodno središte.
- Istorija našeg šljivarstva proteže se duboko u prošle vekove, od manastirskih i feudalnih poseda srednjeg veka, preko velikog uzleta u doba Miloša, kada je izvoz šljive postao jedan od najunosnijih poslova tadašnje Srbije. Šljiva od 1864. prestaje da bude sirovina za rakiju i pekmez i počinje da se suši za trgovinu, a upravo ta sušena šljiva postaje glavni srpski brend pre nego što smo taj izraz i čuli - rekao je Vučić.
Istakao je da nam je šljiva donela ugled pouzdanog i kvalitetnog proizvođača na evropskom i svetskom tržištu.
- Veliki Dobrica Ćosić je napisao: Putniče što ideš iz daljine sive, zapamti ovu poslovicu prostu - kuća pred kojom ne cvetaju šljive, ne nada se više ni suncu ni gostu. Još davne 1879. kneževina Srbija je izvezla u Sjedinjene Američke Države preko 37. 500 tona šljiva, u vrednosti od čak 30 miliona tadašnjih dolara. U doba kad je Srbija tek gradila svoje institucije i svoju međunarodnu reputaciju, šljiva sa ovih brda već je stizala na trpeze daleko preko Atlantika - rekao je Vučić.
Naglasio je da ta ista snaga živi u više od 2.700 domaćinstava Osečine koja se bave šljivarstvom.
- Ono što su vam preci ostavili u amanet, nastavljate da negujete, unapređujete i ponosno predstavljate u celom svetu. Danas, na mnogo štandova, predstavljaju se sveža šljiva, sušena, pekmez, slatko i rakija, sve brendovi ovog kraja. Ovo je prozor kroz koji i strani gosti i potencijalni investitori gledaju na Osečinu i na Srbiju. Naš zadatak danas je isti kao i zadatak naših predaka pre 150 godina - da negujemo kvalitet, da hrabro izlazimo na svetska tržišta i da ne dozvolimo da ono što smo stvarali generacijama bude zaboravljeno - rekao je Vučić.
(Tanjug)
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