VUČIĆ O PRITISCIMA IZ REGIONA: "Od mene traže da ponizim Srbiju"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da iz regiona od njega nisu tražili da pokaže poštovanje prema žrtvama, već da unizi Srbiju.

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Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara o žestokim pritiscima iz regiona na našu zemlju i zašto se meri svaka reči koju on danas dan nakon smrti generala Ratka Mladića izgovori a drugima iz regiona se ne meri, rekao da se u prethodnih 15 godina trudio da uvek pokaže najveće moguće poštovanje i prema bošnjačkim i hrvatskim, albanskim, svačijim žrtvama, na svakom mestu.

- Ali od mene nisu tražili da pognem glavu ili da pokažem poštovanje, već su tražili da unizim Srbiju. Kao što ste videli pre neki dan kada je onaj novinar ponovo pustio svoj snimak ne bi li unizio Srbiju. Dodatno, kako mu se nekadašnji predsednik naš i izvinjavao, i kako je sklepao rečenice ne bi li se izvinio za tobožnje srpske zločine. Iako nije 250.000 Hrvata proterano iz Srbije, ali jeste skoro 500.000 sveukupno, kada računate sa onima iz gradova, proteranih Srba iz Hrvatske - istakao je Vučić.

Dodao je da je Srbija tu u vrlo teškoj situaciji i da postoje presude rezidualnog mehanizma koje celokupan Zapad poštuje, a da mi imamo manje vere u Haški tribunal nego što imaju oni i to ne krijemo.

- Kako to da nekome nije sumnjivo da budete osuđeni prvostepenom presudom, poput Ante Gotovine i drugih hrvatskih oficira? U drugom stepenu uvek dođe preglasavanje 3 prema 2 da se preinači presuda i bude oslobađajuće. Isti slučaj i sa Orićem, sličan slučaj, videćete, samo da vidim kakvu su izmišljotinu smislili za Hašima Tačija 16. septembra - rekao je Vučić tokom posete Voljevcima u opštini Mali Zvornik.

Dodao je da ga brine nepodnošljiva lakoća neodgovornosti u kojoj svako ima pravo da se dodvorava svojim biračima i da govori ono što taj deo ljudi želi da čuje, a da ih je suštinski baš briga za to šta ostavljaju iza sebe posle takvih izjava.

- Važno je da se držimo čvrsto, da gledamo kako radimo, šta radimo, i da pokušamo da sačuvamo elementarnu građansku pristojnost, koju očigledno nismo uspeli da sačuvamo u prethodnom periodu. I ovde u Srbiji, o regionu, ne želim ni da govorim. Ja ne znam kakvi su običaji kod muslimana, znam kakvi su kod pravoslavaca. Kod nas postoji izreka o pokojniku sve najlepše - rekao je on.

Naglasio je da se to prosto ne radi i da mi to ne radimo kada se to dogodi drugima koji su činili zlo našem narodu.