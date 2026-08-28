Prva privredna izložba Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga

PRIVREDNA komora Srbije - Regionalna privredna komora Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga, uz podršku Grada Požarevca, organizuje Prvu privrednu izložbu regiona, koja će 5. septembra 2026. godine biti održana u Ergeli Ljubičevo u Požarevcu.

Foto: Privredna komora Srbije

- Pod sloganom "Koreni – razvoj – digitalizacija" želimo da predstavimo snagu privrede našeg regiona, ali i nove ideje, tehnologije i generacije koje oblikuju njenu budućnost - kaže Jasmina Mirković Nedeljković, v.d. direktora Regionalne privredne komore Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga.

Na jednom mestu biće predstavljene kompanije, proizvodi i potencijali Braničevskog i Podunavskog okruga, uz povezivanje privrede, turizma, tradicije i kulture.

- Važno nam je da svaki izlagač predstavi svoju kompaniju i svoju priču na autentičan način. Ova izložba treba da pokaže raznovrsnost i kvalitet privrede našeg regiona - ističe Mirković Nedeljković.

Centralna ideja izložbe zasniva se na simbolici korena, stabla i krošnje.

Koren predstavlja tradiciju i znanje, stablo razvoj i kompanije koje danas nose privredu regiona, dok krošnja simbolizuje budućnost, digitalizaciju i nove generacije preduzetnika.

- Želimo da pokažemo odakle smo krenuli, gde smo danas i u kom pravcu želimo da razvijamo privredu – savremenu, konkurentnu i otvorenu prema novim tržištima - ukazala je.

Na izložbi će se predstaviti i turističke organizacije lokalnih samouprava sa područja regiona: Požarevca, Smedereva, Žabara, Velikog Gradišta, Golupca, Kučeva, Žagubice, Malog Crnića, Petrovca na Mlavi, Velike Plane i Smederevske Palanke.

Poseban značaj događaju daje izbor Ergele Ljubičevo, prostora koji povezuje istoriju, tradiciju, poljoprivredu, privredu i kulturu.

- Ljubičevo na poseban način spaja tradiciju i budućnost i zato je pravo mesto za početak ove privredne priče - navodi Mirković Nedeljković.

Regionalna privredna komora sa sedištem u Požarevcu obeležava više od pola veka rada i podrške privredi tog kraja i ovom izložbom dodatno potvrđuje svoju ulogu mosta između privrede, institucija i tržišta, otvarajući prostor za nove kontakte, saradnju i poslovne prilike.

- Počinjemo sa prvom generacijom izlagača i želimo da upravo oni budu prvi ambasadori ove manifestacije. Verujem da ćemo iz godine u godinu širiti ovu priču i predstavljati ono najbolje što naš region ima - poručila je Jasmina Mirković Nedeljković.

Privreda regiona u znaku stabilnosti i izvoznog rasta

Privredna kretanja na području Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga tokom 2025. godine karakterišu stabilna privredna aktivnost, rast spoljnotrgovinske razmene i očuvana investiciona dinamika.

Izvoz je dostigao oko 462 miliona evra, uz uvoz od oko 416 miliona evra, čime je ostvaren spoljnotrgovinski suficit od približno 46 miliona evra.

Privrednu strukturu regiona odlikuje značajno učešće industrije, uz razvijene uslužne delatnosti, poljoprivredu i građevinarstvo, dok su među nosiocima privredne aktivnosti veliki industrijski i proizvodni sistemi.

Investicije u osnovna sredstva u 2024. godini iznosile su oko 390,6 miliona evra, pri čemu su najvećim delom bile usmerene na opremu i građevinske radove.

Na području Regionalne privredne komore posluje više od 19 hiljada privrednih društava i preduzetnika, koji zapošljavaju oko 82 hiljade radnika, što ukazuje na značajnu bazu privrednih subjekata.

U narednom periodu poseban značaj imaće očuvanje konkurentnosti izvozno orijentisanih kompanija, dalje privlačenje investicija i prilagođavanje promenama na ključnim evropskim tržištima, što predstavlja osnov za nastavak razvoja privrede regiona.