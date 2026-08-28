SRBIJA I SLOVENIJA: Slovenačke kompanije spadaju među vodeće strane investitore u Srbiji

EKONOMSKA saradnja pokazuje porast spoljnotrgovinske razmene i izvoza srpskih proizvoda u Sloveniju. Za poslednjih deset godina ta saradnja se udvostručila u ukupnoj vrednosti koju stvara. Pored trgovine robama i uslugama, rastu i ukupne međusobne investicije.

Foto: Mikel Bilbao / VWPics / Profimedia

Slovenačke kompanije spadaju među vodeće strane investitore u Srbiji, sa više od 800 aktivnih preduzeća koja zapošljavaju desetine hiljada ljudi, dok srpske firme Sloveniju sve češće vide kao most ka tržištu EU.

Tokom prvih šest meseci 2026. godine robna razmena između Srbije i Slovenije iznosila je 973,2 miliona evra i bila je za 47 miliona evra, odnosno 5,1 odsto, veća nego u istom periodu 2025. godine, kada je iznosila 926,2 miliona evra.

Izvoz robe iz Srbije u Sloveniju u prvoj polovini 2026. godine iznosio je 421,6 miliona evra i povećan je za 52,1 milion evra, odnosno 14,1 odsto, u odnosu na prvih šest meseci 2025. godine, kada je iznosio 369,5 miliona evra.

Uvoz iz Slovenije u periodu januar–jun 2026. godine iznosio je 551,6 miliona evra i smanjen je za 5,1 milion evra, odnosno 0,9 odsto, u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Deficit u robnoj razmeni u prvih šest meseci 2026. godine iznosio je 130,1 milion evra, što predstavlja smanjenje od 57,1 milion evra, odnosno 30,5 odsto, u odnosu na isti period 2025. godine, kada je deficit iznosio 187,2 miliona evra.

Slovenija strateško tržište za srpsku privredu

Slovenija je za srpsku privredu strateško tržište od izuzetne ekonomske važnosti, ne samo kao tržište za plasman roba i usluga već i kao značajna investiciona destinacija ili baza iz koje se efikasnije može realizovati ulazak na tržište zemalja EU, navode u Privrednoj komori Srbije.

- Ekonomska saradnja pokazuje porast spoljnotrgovinske razmene i izvoz srpskih proizvoda u Sloveniju. Za poslednjih deset godina ta saradnja se udvostručila u ukupnoj vrednosti koju stvara. Pored trgovine robama i uslugama, rastu i ukupne međusobne investicije - navode u PKS.

Da saradnja Srbije i Slovenije u poslednjim godinama beleži stabilan i intenzivan rast, naročito u oblasti trgovine i investicija, potvrđuje i Danijela Fišakov, predsednica Slovenačkog poslovnog kluba.

Slovenija je jedan od ključnih trgovinskih partnera Srbije u regionu, pri čemu se razmena stalno povećava. Slovenačke kompanije spadaju među vodeće strane investitore u Srbiji, sa više od 800 aktivnih preduzeća koja zapošljavaju desetine hiljada ljudi, dok srpske firme Sloveniju sve češće vide kao most ka tržištu EU.

Poslovna klima dodatno se unapređuje kroz zajedničke poslovne događaje, uz veliki doprinos Slovenačkog poslovnog kluba, dok digitalizacija i održivo poslovanje predstavljaju oblasti u kojima Slovenija služi kao dobar primer za Srbiju.

Ipak, različiti regulatorni okviri, uslovljeni članstvom Slovenije u EU i procesom evropskih integracija Srbije, ostaju izazov u daljem razvoju odnosa.

Najveći potencijali postoje u energetici, IT-u, poljoprivredi, logistici i zdravstvu, uz dodatne prilike u turizmu i kreativnim industrijama. Kao perspektivne oblasti saradnje izdvajaju se i agrobiznis, obnovljivi izvori energije, bankarstvo i osiguranje.

Robna razmena u 2025. godini

Tokom 2025. godine robna razmena između Srbije i Slovenije iznosila je 1,81 milijardu evra i bila je veća za 118,2 miliona evra, odnosno za oko sedam odsto u odnosu na 2024. godinu.

Izvoz u Sloveniju iznosio je 732,1 milion evra i povećan je za 29,3 miliona evra, što predstavlja rast od oko 4,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Uvoz je dostigao 1,075 milijardi evra, uz povećanje od 88,8 miliona evra, odnosno za oko devet odsto u odnosu na 2024. godinu. Deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni iznosio je 342,9 miliona evra i povećan je za 59,5 miliona evra, odnosno za oko 21 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Najvažniji izvozni proizvodi u 2025. godini bili su kotlovi, mašine i uređaji, reaktori i slično, merni, kontrolni i precizni aparati, električne mašine i oprema i njihovi delovi, plastične mase i proizvodi, kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, aluminijum i proizvodi od aluminijuma, nameštaj, posteljina, dušeci i jastuci, montažne zgrade, šinska i drumska vozila, signalna oprema, bakar i proizvodi od bakra.

Među najvažnijim uvoznim proizvodima bili su farmaceutski proizvodi, kotlovi, mašine i uređaji, plastika i proizvodi od plastike i kaučuka, električne mašine i oprema, mineralna goriva, ulja i voskovi, drumska i šinska vozila, papir i karton i aluminijum.

Tokom 2025. godine Slovenija je bila 18. izvozni i 12. uvozni partner Srbije u ukupnoj razmeni sa svetom.

Više od 4.400 srpskih privrednih subjekata poslovalo sa Slovenijom

Tokom 2024. godine 4.479 privrednih subjekata iz Srbije poslovalo je sa Slovenijom. Njih 1.405 samo je izvozilo, 2.296 samo uvozilo robu, dok je 805 privrednih subjekata registrovanih u Srbiji obavljalo i uvoz i izvoz robe.

U Srbiji su do kraja aprila 2026. godine poslovala 962 aktivna privredna subjekta čiji su većinski vlasnici pravna i/ili fizička lica iz Republike Slovenije.

Promet koji su u 2024. godini ostvarili privredni subjekti čiji su većinski vlasnici pravna i/ili fizička lica iz Slovenije iznosio je 492,49 miliona evra. Izvezli su robu vrednu 217,1 milion evra, a uvezli u vrednosti od 275,4 miliona evra.

Ovi privredni subjekti ostvaruju 31 odsto ukupnog izvoza u Sloveniju i 28 odsto ukupnog uvoza robe iz Slovenije.

Najveći broj njih posluje u sektorima stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, prerađivačke industrije, administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, građevinarstva, informisanja i komunikacija, kao i poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Perspektivni sektori za saradnju Srbije i Slovenije su prehrambena industrija, industrija plastike, industrija nameštaja i metalska industrija. Perspektivne grupe proizvoda za povećanje izvoza u Sloveniju su plastika i proizvodi od plastike, nameštaj, aluminijum i proizvodi od aluminijuma, ostaci i otpaci iz prehrambene industrije, olovo i proizvodi od olova, mlečni proizvodi, voće i povrće i njihovi proizvodi i kakao preparati.

Tokom 2025. godine Srbija i Slovenija razmenile su usluge u vrednosti od 868 miliona evra, uz ostvarene prihode od izvoza usluga od 388 miliona evra i rashode od 480 miliona evra. Deficit u razmeni usluga, na strani Srbije, iznosio je 92 miliona evra, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2024. godinu, kada je iznosio 120,4 miliona evra.

(Agrosmart)