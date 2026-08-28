NBS OBJAVILA NOVE BROJKE: Šta se dešava sa kursom evra?
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3707, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,7906.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.
(Alo)
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