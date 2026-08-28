Ekonomija

NBS OBJAVILA NOVE BROJKE: Šta se dešava sa kursom evra?

K. Despotović

28. 08. 2026. u 10:55

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ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3707, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

НБС ОБЈАВИЛА НОВЕ БРОЈКЕ: Шта се дешава са курсом евра?

Foto: Z. Jovanović

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,7906.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.

(Alo)

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