MALI RASKRINKAO ĐILASA U SKUPŠTINI: Prihod firme mu skočio sa 1,3 na ČAK 87,8 MILIONA EVRA nakon dolaska na funkciju! (VIDEO)
MINISTAR finansija u Vladi Republike Srbije, Siniša Mali, pokazao je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, finansijski izveštaj kompanije u vlasništvu Dragana Đilasa.
- Izveštaj je je od 2002. do 2014 - rekao je Mali.
Goran Petrović iz Stranke slobode i pravde pokušao je da odbrani Đilasa, prekidajući ministra Malog i vičući da je to što govori "sramota" i da nema dokaza da je Đilas ukrao 219 miliona.
Zatim se oglasila predsednica Narodne skupštine koja se obratila Petroviću.
- Pa, čekajte ljudi, imamo na dnevnom redu izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, a vi nama pričate da nije sramota imati firmu i pošteno raditi dok ste funkcioner. Pa, kako nije sramota imati firmu i raditi dok si funkcioner?! Dajte onda da bacimo taj Zakon o sprečavanju korupcije u đubre. E, svaka vam čast, stvarno - kazala je Brnabićeva.
Petrović je onda upitao na kojoj funkciji se Dragan Đilas nalazio 2002. godine.
- Još gore je to, narodni poslaniče to što ste mi sada rekli. Ako 2002. nije bio na funkciji - odlično. Prihod njegove firme bio je milion i trista dvadeset hiljada evra. Kako je došao na funkciju - 87,8 miliona evra. Pa direktna veza između dolaska na funkciju i prihoda njegove kompanije. Ne znam zašto se zakopavate gospodine? - zaključio je Mali.
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