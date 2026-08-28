VIŠE OD MILION PUTNIKA U JEDNOM MESECU: Aerodrom „Nikola Tesla” ostvario istorijski uspeh u julu
USLUGE beogradskog aerodorma prethodnog meseca je koristilo ukupno 1.036.685 putnika, a 31. jula zabeleženo je 378 letova čime je dostignut rekord, saopštio je danas aerodrom Nikola Tesla.
U julu je kroz beogradski aerodrom prošlo ukupno 1.036.685 putnika, što predstavlja porast od 6,2 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine. Dodatno, 31. jula zabeležen je i rekord u broju putnika u jednom danu 40.584, dok je istog dana obavljeno i najviše letova - ukupno 378.
Prošle godine je broj od milion putnika u jednom mesecu postignut u avgustu, što takođe potvrđuje ubrzani rast saobraćaja i atraktivnosti aerodroma Nikola Tesla.
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