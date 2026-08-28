"SRPSKA KRV IM NIJE VAŽNA, SVE ZLOČINCE SU OSLOBODILI" Vučić: Ne damo da nam pljunu i unište Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nas čekaju ne laki politički dani i poručio da moramo biti snažni i mudri kako bismo sačuvali naš ponos, decu i našu Srbiju.
- Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba na prostorima Jugoslavije, uvek su oslobađali... Oni koji su učestvovali u pogromu u Oluji, od Ante Gotvine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić,, bez obzira što su imali svedočenje da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića. Danas će da mere emocije i u Srpskoj i Srbiji... Kako saznajem za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i kako sazanjem biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće sa Zpada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo jer zločina nad vama nije bilo... Srpska krv nije ni važna. Neki dan na slobodu izašla je krvolok, pravi istinski, ubila je dečaka koji je nju i ostale krvnike koji su u Zvorniku bili Slobodana Stojanovića, preklali su ga, lično ga ona preklala jer nije mogla da isttrpi oči dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu. U BiH nisu napisali krvnik se šeta slobodno i izašao je na slobodu, ti pridevi postoje samo za Srbe. Naše je da budemo dovoljno snažni i mudri. Da čuvamo mir u regioni i da znamo šta nam misle. Da nastavimo da rastemo. Čuvamo decu i vaspitavamo ih u duhu tradicije i ponosa i da brinemo o sovjim ljudima. Da svoj ponos ne pogazimo. Da nikada nikoga ne uvredimo. Da svačiju žrtvu poštujemo, ali da im ne damo da nam pljunu i unište Srbiju. Vama hvala što razumete težinu naše pozicije i hvala jer ćemo još mnogo toga morati da istrpimo, ali ćemo i da odgovorimo. I da čuvamo i sačuvamo šljivu i našu Srbiju - rekao je Vučić.
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