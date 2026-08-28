KUPOVINA SEOSKE KUĆE: Država daje do 1,5 miliona dinara, a evo ko može da dobije bespovratna sredstva

VLADA Srbije usvojila je izmenu Uredbe o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojom je predviđena pomoć do 1,5 miliona dinara.

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Kako je saopšteno nakon sednice, izmena omogućava nastavak programa za koji među građanima vlada veliko interesovanje.

Program je namenjen parovima i pojedincima do 45 godina koji žele da žive na selu i ispunjavaju propisane uslove. Pravo učešća imaju državljani Srbije koji nemaju uknjiženu nepokretnost na svoje ime.

Zainteresovani sami pronalaze kuću koju žele da kupe, a njena vrednost ne može da premaši 1,5 miliona dinara. Sredstva su bespovratna i namenjena kupovini seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije.

Novi dom za više od 17.500 ljudi

Program se uspešno sprovodi već šest godina. Prema podacima Vlade Srbije, do sada su kupljene 4.273 kuće sa okućnicom u 922 sela, u koje se uselilo više od 17.500 ljudi, prenosi „Blic biznis“.

(Blic)