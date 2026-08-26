OD 1. OKTOBRA PRIJAVA ZA STATUS RODITELJA NEGOVATELJA: Mesečna naknada 65.000 dinara uz poreze i doprinose
MINISTARVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava javnost da će roditelji od 1. oktobra 2026. godine moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja, elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad.
Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje 1. oktobra 2026. godine, a Ministarstvo je preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi postupak prijave i ostvarivanja prava bio što jednostavniji, brži i pristupačniji roditeljima.
Procedura prijave je maksimalno pojednostavljena, sa ciljem da se administrativno opterećenje za porodice svede na najmanju moguću meru.
Nakon što dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana.
Roditelj negovatelj ostvarivaće pravo na mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, čime će biti obezbeđena prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući staž osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.
Uvođenjem statusa roditelja negovatelja država sistemski prepoznaje roditelje koji zbog svakodnevne, kontinuirane i intenzivne nege deteta nisu u mogućnosti da budu uključeni na tržište rada na uobičajen način. Cilj ovog zakonskog rešenja je da se njihov svakodnevni angažman prepozna i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost.
Kako bi roditeljima bila obezbeđena dodatna podrška, biće uspostavljena i posebna telefonska info-linija za roditelje negovatelje, putem koje će moći da dobiju sve potrebne informacije i odgovore na pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva, potrebnom dokumentacijom, procedurom prijave i ostvarivanjem prava. Broj telefona i vreme rada info-linije biće blagovremeno objavljeni.
Ministarstvo će blagovremeno objaviti i sve ostale detaljne informacije o načinu podnošenja zahteva i potrebnoj dokumentaciji, kako bi roditelji od 1. oktobra mogli jednostavno i efikasno da podnesu zahtev i ostvare svoja prava.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
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