TRAMP SE PREDOMISLIO: Iznenadna odluka američkog predsednika

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je za tri dana uvođenje carina od 50 odsto na određenu robu iz Kanade.

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Carine je trebalo da stupe na snagu u 00.01 časova po istočnom vremenu, ali je Tramp saopštio da ih pauzira do kraja 21. avgusta, dok se finalizuju dokumenti o sporazumu između SAD i Kanade, preneo je CNN.

Tramp je naveo da su Kanada i SAD postigle sporazum, pod uslovom da dokumenti budu završeni.

Takođe je pomenuo mogućnost ponovnog pokretanja naftovoda "Keystone XL", ali bez dodatnih detalja.

Predložene carine obuhvatile bi proizvode poput mlečnih proizvoda, alkohola i nameštaja, što predstavlja oko pet odsto ukupne vrednosti američkog uvoza iz Kanade prošle godine.

Odluka o odlaganju usledila je posle višednevnih pregovora. Tramp i kanadski premijer Mark Karni razgovarali su u ponedeljak i utorak, a Karni je pregovore opisao kao "veoma delikatne i intenzivne".

On je potvrdio da su carine odložene i rekao da je ostvaren značajan napredak, ali da je potrebno da se uradi još mnogo toga.

Tramp je planirao da za uvođenje carina iskoristi malo poznati zakon iz 1930-ih, poznat kao "Član 338", koji nikada ranije nije korišćen na ovaj način.

Očekivalo se da bi njegova primena bila osporena pred sudovima. Za razliku od nekih drugih zakona, "Član 338" ne predviđa vremensko ograničenje, pa bi carine mogle da ostanu na snazi neograničeno, sve dok ih Tramp ili neki budući predsednik ne ukine.

Obuhvat carina bio bi širok i ne bi se odnosio samo na proizvode zbog kojih je Tramp kritikovao Kanadu, poput mlečnih proizvoda, automobila i alkohola.

Uključivao bi i industrijsku opremu, plastiku, nameštaj, odeću i drugu proizvedenu robu.

Za razliku od nekih ranijih Trampovih carina, ne bi postojalo izuzeće za robu koja ispunjava uslove prema trgovinskom sporazumu SAD, Meksika i Kanade.

To znači da bi i proizvodi koji imaju pravo na povlašćeni tretman prema tom sporazumu mogli da budu obuhvaćeni carinama.

Karni je ranije ocenio da bi takve carine predstavljale direktno kršenje sporazuma, dok je Američka privredna komora upozorila da bi one mogle da povećaju troškove američkim porodicama, poremete lance snabdevanja i ugroze radna mesta koja zavise od trgovine između tri zemlje.

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