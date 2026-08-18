ISTORIJSKI NAJINTENZIVNIJI FINANSIJSKI PAKET, HVALA PREDSEDNIKU Ministarka Mesarović o detaljima ogromne državne pomoći privredi

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je gostujući na RTS-u da je paket mera podrške države ka sektoru male privrede koji je raspisan juče nikad intenzivniji i što se tiče finansijske vrednosti i obuhvata onih koji mogu da konkurišu.

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Ministarka Mesarović se zahvalila predsedniku države na, kako je rekla, istorijski najintenzivnijem paketu mera podrške države ka sektoru male privrede.

-Hvala predsedniku države na ovom setu mera koji smo raspisali juče, a na koji mogu da se jave i mali preduzetnik i zadruga. Danas imamo registrovanih 386.000 preduzetnika. Ovog puta i zadruge i udruženja mogu da se jave na programe Ministarstva privrede. Po prvi put su raspisani programi ka prerađivačima, ka svima koji se bave uslužnom delatnošću, želeli smo da ih podržimo sve. Ovi programi su okrenuti ka malom sektoru i malim privrednicima. Želeći da im damo vetar u leđa ka njima smo raspisali programe i mogu da ostvare od 40 do 100 posto bespovratnih sredstava, mogu da ostvare subvencionisane kredite. Ovo je ozbiljan zamajac kada je u pitanju njihovo poslovanje. Ovo se odnosi i na star apove, ali i na sva preduzeća koja već postoje. Od 3,6 milijardi dinara, 860 miliona predstavlja bespovratna sredstva i to je zahtev predsednika Vučića, preostali novac predstavlja novac za sufinansiranje. Ukoliko je vrednost investicije od države milion dinara, 500.000 dinara je bespovratno, a drugi deo novca država pomaže sa Fondom za razvoj. Ako ne želite da se zadužujete, možete da iskoristite samo bespovratna sredstva. Ono što smo obezbedili su fiksni krediti od 2 posto godišnje. Pozivam sve privrednike da se obrate Ministarstvu privrede i Fondu za razvoj - rekla je Mesarović.

Na zahtev predsednika Vučića, kako je istakla Mesarović, procedure su olakšane u skladu sa zakonom.

-Pozivam sve privrednike i preduzetnike da preuzmu dokumentaciju sa sajta Ministarstva, koja je raspisana juče i traje do 4. septembra, da se jave. Želimo da država bude njihov čvrst partner. Kroz ovih 10 programa je napravljen prostor za svakog i apelujem da niko ne odustane. Podrška države je nikad intenzivija, hvala predsedniku Vučiću. Nekome to život znači, a nekome će pomoći da proširi proizvodni pogon. Mi merimo uspeh na razne načine, a pre svega je mera uspeha kolikom broju privrednika i preduzetnika smo uspeli da se približimo i da ih podržimo. U konačnici, merimo u odnosu na njihovu delatnost, broj zaposlenih, kroz izvozne potencijale. Ukoliko bude potrebe mi ćemo se truditi da izdvojimo još finansija. Privrednik kada aplicira i podnosi zahtev dužan je da donese predračuna za kupovinu opreme i u skladu sa tom fakturom je i dužan da potroši novac. Naravno da Ministarstvo privrede kontroliše taj novac. Nismo se suočavali sa negativnim situacijama, privrednici su savesni. Predsednik Vučić je inicirao program za povratnike, gde povratnik može da iskoristi milion i po dinara za bespovratna sredstva, isto toliko kreditnih, plus aranžaman sa poslovnim bankama, da realizuje svoju ideju u svojoj otadžbini, našoj Srbiji - navela je Mesarović.

Infrastrukturni razvoj je, prema rečima ministarke Mesarović, prvi preuslov da otvorite fabriku.

-Ministarstvo je usmereno na izgradnju kapaciteta u industrijskim zonama, ali i izgradnji turističkih kapaciteta. Sledeći politiku Aleksandra Vučića tu smo za privrednike, poznato je koliko je ministarstvo usmereno ka privrednicima. Trudimo se da mi budemo ta spona ka drugim državama i tržištima - rekla je Mesarović.