"OSMEH" KAO NOVA KIČMA VOJVODINE: Brza saobraćajnica će preseći ravnicu i povezati Mađarsku i Rumuniju preko Srbije

VOJVODINA će izgradnjom brze saobraćajnice prvog B reda "Osmeh" dobiti novu saobraćajnu kičmu. Put koji će spojiti njen zapadni i istočni deo, od granice sa Mađarskom do Rumunije, trebalo bi da skrati putovanja, rastereti naselja i približi gradove koji su decenijama bili udaljeni zbog sporih i opterećenih saobraćajnica.

Foto: R. Šegrt

Brza trasa duga 185 kilometara povezaće Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej i Kikindu, a preko novih veza omogućiće brži izlazak ka evropskim koridorima.



Prvi sektor obuhvata deo trase do Vrbasa i Srbobrana, dok se drugi proteže od Srbobrana do Kikinde. Za prvu fazu pripremnih radova već je izdata privremena građevinska dozvola, sa predračunskom vrednošću od 159,4 miliona dinara bez PDV-a.



Skratiće putovanja PROJEKTOM "Osmeh Vojvodine" predviđena je izgradnja 185 kilometara brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, što će značajno skratiti vreme putovanja u Vojvodini. Od Novog Sada do Sombora trebaće oko sat vremena umesto sadašnjih sat i po, pa i više. Od Novog Sada do Kikinde, preko Srbobrana, stizaće se brže za dvadesetak minuta, dok će između Sombora i Kikinde vožnja trajati svega 90 minuta, a sada se putuje više od dva sata. Granični prelazi Bački Breg i Nakovo biće udaljeni manje od dva sata vožnje, a sada se putuje tri.

Poseban značaj ovaj koridor ima za Kikindu, gde su planirane dve velike deonice. Sedma deonica, duga 35,1 kilometar, proteže se od administrativne granice sa opštinama Bečej i Novi Bečej, dok osma obuhvata deo od Kikindskog kanala do granice sa Rumunijom u dužini od 16,2 kilometra.

Trasa kroz Banat razrađena je u okviru Urbanističkog projekta za teritoriju Kikinde, a dokumentaciju je izradilo Javno preduzeće za urbanizam iz Novog Bečeja za investitora JP "Putevi Srbije", dok je naručilac Grad Kikinda.

Na ovoj deonici planirana je moderna saobraćajnica sa četiri trake, duga oko 11,6 kilometara, projektovana za brzinu od 100 kilometara na čas. Veza prema Nakovu biće dvotračni put dužine oko 5,4 kilometra, kojim će se voziti do 80 kilometara na čas.

Jedan od najznačajnijih objekata na celoj trasi biće most preko Kikindskog kanala, dug oko 380 metara. Nakon mosta, put će prolaziti preko poljoprivrednog i vinogradarsko-voćarskog zemljišta, ukrštati se sa postojećim atarskim putevima, kanalima i infrastrukturnim sistemima. Planirani su nadvožnjaci za povezivanje servisnih puteva, kao i objekti preko železničke pruge Pančevo Glavna-Zrenjanin-Kikinda-državna granica.

Foto: Novosti

Pored mosta, projektom je predviđeno pet kružnih raskrsnica i jedna denivelisana petlja tipa "truba". Jedna kružna raskrsnica biće na glavnoj trasi i povezaće novu saobraćajnicu sa putem Horgoš-Beograd, dok će ostale biti raspoređene na veznim saobraćajnicama.

Glavna trasa "Osmeha Vojvodine" zaobilaziće gradska jezgra i prolaziti neposredno uz opštinska mesta, uz obezbeđene priključne saobraćajnice. Od Bačkog Brega vodiće ka obilaznici oko Sombora, zatim prema Kljajićevu, severno od Sivca i Crvenke, preko Vrbasa i Srbobrana.

Pored Vrbasa se pruža od bolnice u Vinogradima i ide ka sadašnjem putu Vrbas-Srbobran koji postaje integralni deo novog koridora. Pre Srbobrana put skreće ulevo i severnom stranom obilazi naselje sve do puta za Bečej (kod Zemljoradničke zadruge), nastavlja uz Radičević, a zatim sa južne strane obilazi Bečej i Novi Bečej. Dalje vodi ka Novom Miloševu, obilazi Kikindu sa južne strane i nastavlja ka Srpskoj Crnji i granici sa Rumunijom.

Prolaz do njiva POSEBNA pažnja posvećena je odvijanju lokalnog i poljoprivrednog saobraćaja. Projektom su predviđeni paralelni putevi i nadvožnjaci kako bi poljoprivredna mehanizacija i biciklisti mogli nesmetano da dolaze do parcela. Planirani su i parking prostori, odmorišta i baza za održavanje državnog puta, kao i sistemi za prihvat atmosferskih voda, propusti za melioracione kanale i zaustavne niše.

Kod Vrbasa trasa će se povezati sa postojećim putem Vrbas-Srbobran, koji postaje deo novog koridora. Nakon toga put obilazi Srbobran, prolazi uz Radičević, južno zaobilazi Bečej i Novi Bečej, nastavlja ka Novom Miloševu, a zatim južno od Kikinde vodi prema Srpskoj Crnji i granici sa Rumunijom.

Izgradnjom "Osmeha Vojvodine" ne dobija se samo nova saobraćajnica, već nova veza između gradova, privrede i evropskih pravaca. Ovaj koridor trebalo bi da promeni način putovanja kroz Vojvodinu i donese bržu, bezbedniju i efikasniju vezu njenog zapada i istoka.