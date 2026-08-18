PROJEKTIL POGODIO BROD U ORMUSKOM MOREUZU: Evo kako se to odrazilo na cene nafte

EVROPSKI berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent porasla na 91 dolara po barelu nakon što je projektil pogodio teretni brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz, što je izazvalo nove strahove od poremećaja globalnog tržišta nafte.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Gerald Herbert

Cena nafte Brent je u 10 časova porasla za 0,32 odsto na 91,203 dolara po barelu, a američke nafte WTI za 0,64 odsto na 85,021 dolar.

Incident se dogodio neposredno nakon isteka prekida vatre i perioda predviđenog za pregovore između SAD i Irana.

Dve strane nisu postigle novi dogovor, dok je američki predsednik Donald Tramp u ponedeljak odbacio mogućnost produženja primirja u bliskoj budućnosti, ocenivši da Teheran nije spreman da prihvati ključne uslove Vašingtona, prenosi CNBC.

Nemački berzanski indeks DAX beleži pad od 0,45 odsto, francuski CAC 40 za 0,22 odsto, milanski FTSE MIB za 0,36 odsto, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,19 odsto, a moskovski MOEX za 0,66 odsto.

U Evropi će u sredu biti objavljeni konačni podaci u inflaciji u evrozoni, zapisnik sa prošle sednice Evropske centralne banke (ECB) o monetarnoj politici sledi u četvrtak, kao i troškovi rada u evrozoni u drugom kvartalu 2026, dok će u petak biti objavljene informacije o privrednoj aktivnost merenoj indeksom menadžera nabavke (PMI).

Analitičari će obratiti pažnju i na Sjedinjene Američke Države, konkretno podatke sa tržišta nekretnina i industrijskoj aktivnosti, u sredu će biti objavljen izveštaj sa sednice Federalnih rezervi o monetarnoj politici, dok u petak slede podaci o PMI indeksu.

Evropski fjučersi gasa za septembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 62,575 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,15746 dolara.

Cena zlata je pala na 4.400,03 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,8033 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 0,51 odsto na 53.459,78 poena, S&P 500 za 0,52 odsto na 7.745,06 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,32 odsto na 26.644,91 poen.

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