NIŽU SE PRIZNANJA: Još četiri svetske nagrade za Yettel Bank

GLOBAL Finance, renomirani svetski časopis, proglasio je Yettel Bank najboljom u čak četiri kategorije u okviru prvog kruga izbora za Najbolje digitalne banke za stanovništvo na svetu 2026.

Foto: Yetter bank

Yettel Bank osvojila je nagradu za najbolji dizajn korisničkog iskustva, najbolju digitalnu transformaciju, najbolje rešenje za onlajn plaćanja i najbolje upravljanje informacionom bezbednošću i sprečavanjem prevara u Srbiji.

- Pet međunarodnih priznanja za Yettel Bank ove godine potvrđuju da ono što gradimo u Srbiji pripada samom vrhu svetskog bankarstva. Uz Euromoney nagradu, četiri Global Finance nagrade dodatna su potvrda da stvaramo bankarstvo po svetskim standardima. Posebno mi je važno što smo nagrađeni upravo za ono što definiše Yettel Bank – jednostavno i bezbedno digitalno iskustvo. Za građane Srbije ovo znači da imaju banku budućnosti - izjavio je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Nagrade su osvojene upravo u oblastima koje definišu savremeno bankarstvo i potvrđuju snagu modela koji Yettel Bank gradi. Zahvaljujući osvojenim nagradama, banka se plasirala u drugi krug koji okuplja sve kandidate za regionalna i svetska priznanja, a čiji se rezultati očekuju u septembru.

Yettel Bank među bankama koje postavljaju nove standarde

Global Finance ove godine po 27. put bira najbolje digitalne banke sveta, a nagrade su tokom više od dve decenije postale jedno od međunarodno prepoznatih priznanja za dostignuća finansijskih institucija u oblasti digitalnog bankarstva.

Foto: Yetter bank

Govoreći o ovogodišnjem izboru, Joseph Giarraputo, osnivač i glavni urednik Global Finance-a, istakao je da je digitalno bankarstvo postalo jedno od najvažnijih područja razvoja finansijske industrije, dok banke ubrzano šire primenu veštačke inteligencije, automatizacije i napredne analitike podataka.

Prema njegovim rečima, dobitnici Global Finance priznanja za 2026. godinu upravo su institucije koje postavljaju nove standarde digitalnog bankarstva širom sveta.

O dobitnicima je odlučivao međunarodni panel stručnjaka kompanije Infosys, globalnog lidera u oblasti konsaltinga i tehnologije, dok su konačan izbor napravili urednici Global Finance-a.

Banke su ocenjivane prema snazi strategije za privlačenje i pružanje usluga digitalnim korisnicima, uspehu u podsticanju korišćenja digitalnih servisa, rastu broja digitalnih korisnika, širini ponude proizvoda, konkretnim benefitima ostvarenim kroz digitalne inicijative, kao i dizajnu i funkcionalnosti mobilnih i veb rešenja.

Dobitnici u pojedinačnim kategorijama birani su na osnovu kvaliteta i uspešnosti konkretnih digitalnih proizvoda i usluga.