NAJNOVIJI PODACI: Bitkoin blago porastao
VREDNOST bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,66 odsto na 54.752,34 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 12,41 milijardu evra, što je relativno niska vrednost.
Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 31 u kategoriji "strah", gore u odnosu na jučerašnjih 34 u istoj kategoriji.
Vrednost itirijuma porasla je za 0,91 odsto na 1.636,47 evra, a bajnens koina pala za 0,68 odsto na 520,79 evra.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
(Tanjug)
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