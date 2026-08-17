NASTAVLJA SE RAT KOJI TRAJE ŠEST GODINA: Odbio da pruži ruku Nejmaru i izazvao skandal

Netrpeljivost između dve velike zvezde brazilskog fudbala, Nejmara i Tijaga Mendeša, dostigla je tačku ključanja. Na prvenstvenom meču između Vaska de Game i Santosa viđen je novi incident koji je potvrdio da vreme ne leči sve rane. Tokom protokolarnog rukovanja pre početka utakmice, as Santosa je krenuo da pozdravi protivničke igrače, ali kada je došao do Mendeša (34), usledio je hladan tuš. Iskusni vezista Vaska je odbio da pruži ruku, a Nejmaru je preostalo samo da se kiselo nasmeje i produži ka arbitrima.

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Sukob dvojice fudbalera datira još iz decembra 2020. godine, iz vremena kada su obojica nastupali u francuskoj Ligi 1. Mendeš, tada član Liona, krvnički je startovao nad Nejmarom, koji je teren napustio u suzama na nosilima. Iako se Mendeš tada javno izvinio zbog teške povrede zgloba koju je naneo sunarodniku, porodica Nejmar mu to nikada nije oprostila, a otac slavnog fudbalera ga je javno žestoko kritikovao.

Rivalitet je ponovo buknuo u februaru ove godine na „Vila Belmiru“, kada su se dvojica igrača verbalno sukobila, unoseći se jedan drugom u lice uz razmenu žestokih uvreda. Nejmar tada nije birao reči:

– On uvek želi nevolje, glumi nekog opasnog momka. Uz svo poštovanje, on je idiot. Već me je jednom teško povredio u Parizu, danas mi je pretio, pa da vidimo da li je dovoljno muško da to uradi ponovo – izjavio je tada Nejmar.

Ipak, desetka Santosa se sinoć poslednja smejala. Predvođen Nejmarom, Santos je slavio ubedljivu pobedu od 3:0, ostavivši Mendeša i njegov Vasko bez bodova u uzavreloj atmosferi brazilskog šampionata.