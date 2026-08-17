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RUSKI KOŠMAR U VAZDUHU! ISW otkriva novu paklenu taktiku Kijeva: Ruski "Kinžali" više nisu bezbedni, napadaju ih tamo gde ih najviše boli!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 17:32

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ODBRAMBENE snage Ukrajine promenile su taktiku i sistematski ciljaju ruske objekte koji se koriste za lansiranje balističkih raketa.

РУСКИ КОШМАР У ВАЗДУХУ! ISW открива нову паклену тактику Кијева: Руски Кинжали више нису безбедни, нападају их тамо где их највише боли!

Foto: Vikipedija CC 4.0/kremlin.ru

Strategija ima za cilj neutralizaciju pretnje u samom izvoru usred nedostatka sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Do ovog zaključka su došli analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW).

S obzirom na stalni nedostatak sistema protivraketne odbrane, ukrajinska komanda se fokusira na napade na ruske lokacije za raspoređivanje i obuku platformi za lansiranje raketa.

-Čini se da ukrajinske snage ciljaju rusku infrastrukturu za lansiranje balističkih raketa usred stalnog nedostatka ukrajinskih sistema za presretanje balističkih raketa, navodi se u saopštenju.

15. avgusta, ukrajinski zvaničnici su potvrdili uspešan napad na rusku vazduhoplovnu bazu Savaslejka u Nižnjenovgorodskoj oblasti. Objekat se nalazi oko 680 kilometara od ukrajinske granice. Eksplozije su izazvale masovni požar na vazduhoplovnoj bazi, što se vidi na video snimcima koji kruže internetom.

Aerodrom je strateški važan za ruske snage. U njemu se nalazi ogranak 4. državnog centra za obuku vazduhoplovnog osoblja i vojna ispitivanja ruskog Ministarstva odbrane i dom je borbenih aviona MiG-31K opremljenih aerobalističkim raketama Kinžal.

Analitičari napominju da su Odbrambene snage Ukrajine više puta ciljale objekat. Prethodni napadi na Savaslejku dogodili su se u avgustu 2024. godine, kao i u aprilu i junu 2025. godine.

en.defence-ua.com

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