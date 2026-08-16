GRANE PUNE, NOVČANICI PRAZNI: Jabuka dobro rodila, ali jedna stvar voćarima zadaje glavobolju

POČELA je berba klonova gala jabuke, a narednih dana u voćnjacima širom Srbije na red stižu zlatni delišes, ajdared, greni smit i druge sorte.

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Grane su pune roda, ali raspoloženje voćara nije bezbrižno. Dobar prinos ove godine ne prati i dobra cena, a suša i visoke temperature ostavile su traga na krupnoći i boji plodova.

Prvi rezultati berbe pokazuju da je jabuka dobro ponela, ali da nisu svi proizvođači zadovoljni kvalitetom. Posebno se primećuje manja krupnoća i slabija obojenost plodova, dok stručnjaci upozoravaju da bi novi talas velikih vrućina mogao dodatno da pogorša stanje.

Prema proceni prof. dr Zorana Keserovića, Srbija bi ove godine mogla da proizvede oko 450.000 tona jabuka, što bi ovu sezonu svrstalo među tri najbolje u poslednjih dvadesetak godina.

Ali, dobar rod mogao bi da se pretvori u problem ako proizvođači ne pronađu kupce. U novu sezonu ulazi se sa delom neprodatih jabuka iz prošlogodišnje berbe, dok je ovogodišnja otkupna cena znatno niža.

Voćar Slavko Pavlović iz Nakova počeo je berbu gala jabuka. Zadovoljan je količinom, ali ne i kvalitetom.

– Jabuke nemaju odgovarajuću boju ni težinu, a sazrele su i dospele za berbu. Suša i žega doprinele su da kvalitet nije onakav kakav sam očekivao – kaže Pavlović za „Dnevnik“.

Posebno ga brine cena. Dok se prošle godine u ovo vreme jabuka otkupljivala za 60 do 90 dinara po kilogramu, sada se nudi oko 45 dinara.

Istovremeno, berba je sve skuplja. Radnici iz okolnih sela Kikinde plaćaju se oko 400 dinara po satu, a iskusnog berača nije lako pronaći. Dobar radnik za jedan dan može da nabere paletu jabuka.

Viljamovka ostala sitna

Voćar Kosta Stakić skreće pažnju i na problem sa kruškom viljamovkom. Iako je rod dobar, plodovi nisu dostigli očekivanu krupnoću.

– Kruške su osetljivije od jabuka. Iako imam sistem za navodnjavanje i mrežu za zaštitu od sunca, nisu uspele da pre sazrevanja dostignu potrebnu veličinu – navodi Stakić.

Otkupna cena viljamovke još nije utvrđena.

Pavlović će celokupan rod čuvati u svojoj hladnjači, nadajući se da će kasnija prodaja doneti bolju cenu.

I voćar Milan Kovačević iz Budisave zadovoljan je količinom roda, ali ne i bojom gala jabuke.

– Od klona zavisi i kvalitet. Rod je dobar, ali boja nije onakva kakvu smo očekivali, pre svega zbog toplih noći, kada temperatura nije padala ispod 15 stepeni – kaže Kovačević.

Kosta Stakić iz Neština u voćnjaku ima zlatni delišes, ajdared i greni smit. Za sada je zadovoljan i prinosom i kvalitetom, a rod će čuvati u sopstvenoj hladnjači i prodavati postepeno, do Nove godine.

Međutim, ni on ne zna šta će doneti naredni vreli dani.

– Kada temperatura pređe 35 stepeni, jabuci ne pomažu mnogo ni navodnjavanje ni mreža za zaštitu od sunca. Postoji bojazan da će se na plodovima pojaviti ožegotine – upozorava Stakić.

Prof. dr Zoran Keserović procenjuje da će ovogodišnja proizvodnja dostići oko 450.000 tona. Iako je to velika količina, nije rekordna. Srbija je pre nešto više od dve decenije proizvodila i oko 520.000 tona jabuka.

Problem je i što deo prošlogodišnjeg roda još nije prodat.

– Ovogodišnju proizvodnju obeležavaju visoki troškovi, upola niža cena u otkupu i višak jabuka iz berbe 2025. godine. Zato proizvođači, zbog geopolitičkih dešavanja, kupce treba da traže u okolnim zemljama i bivšim jugoslovenskim republikama – smatra Keserović.

On ocenjuje da je domaćim voćarima potrebna ozbiljnija pomoć države – od produžavanja prelevmana na uvoz jabuka, preko podrške izvoznicima, do snažnije promocije domaćeg voća.

– Trgovinski lanci umesto uvoznih trebalo bi u potpunosti da se okrenu domaćim jabukama, kojih imamo dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz – kaže Keserović.

Kao jedan od načina promocije domaće jabuke navodi i ugostiteljstvo, kroz ponudu domaćih sokova, kolača i drugih proizvoda od jabuke u restoranima i hotelima.

– Svaka zemlja EU štiti domaću proizvodnju i nalazi načine da pomogne svojim proizvođačima. To treba da čini i Srbija, tim pre što su jabuke među deset najznačajnijih domaćih izvoznih proizvoda – naglašava Keserović.

(Dnevnik)