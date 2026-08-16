GORIVO OSTAJE JEFTINIJE: Vlada produžila smanjenje akciza

AKCIZE na benzin i dizel i dalje su 20 odsto niže od iznosa propisanih Zakonom o akcizama i ostaće na tom nivou do 23. avgusta.

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Vlada Srbije je još jednom produžila trajanje Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, ovaj put sa 16. avgusta na 23. avgust, prenosi Blic.

Kao i ove nedelje, snižena akciza na olovni benzin i sledeće nedelje će biti 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litru, a za dizel 59,23 dinara po litru.

Podsetimo, puni iznosi akciza, prema Zakonu o akcizama su za olovni benzin 76,55 dinara, za bezolovni 72 dinara, a za dizel 74,04.

Počev od 13. marta ove godine Vlada je smanjivala iznose akciza na benzin i dizel.

U jednom periodu, bile su umanjene i za više od 20 odsto, što nije moglo da se reguliše Odlukom o privremenom smanjenju, jer je to maksimum po važećem zakonu. Tako je od 10. aprila, zaključno sa 15. majem, smanjenje akciza i to za 25 odsto, bilo regulisano drugim aktom - Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte i to po osnovu Zakona o trgovini.