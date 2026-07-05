RUSI PREDLOŽILI PREKID NAPADA NA KOSTJANTINOVKU: Ovo je razlog
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je predložilo privremeni prekid granatiranja Kostjantinovke 6. jula kako bi se, kako navodi, omogućila humanitarna operacija predaje tela poginulih ukrajinskih vojnika.
Prema predlogu Moskve, Ukrajina bi trebalo da obustavi vatru u periodu od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu, preneo je Interfaks.
Rusko ministarstvo navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon, kako tvrdi, preuzimanja kontrole nad gradom od strane ruskih snaga.
Moskva je ranije saopštila da je 3. jula uspostavila kontrolu nad Kostjantinovkom.
(Tanjug)
Preporučujemo
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
05. 07. 2026. u 12:34
IRANSKI GENERAL PORUČUJE: Vojska ne gubi ni trenutak tokom prekida vatre
05. 07. 2026. u 11:40
NETANJAHU SE SASTAJE SA TRAMPOM: Evo i gde
05. 07. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)