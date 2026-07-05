"NE MOGU RADITI DO PENZIJE" Novo istraživanje pokazalo veliki problem koji muči Nemce
ČETIRI od 10 zaposlenih u Nemačkoj ne veruje da će moći da radi do zakonske starosne granice za penzionisanje, pokazalo je novo istraživanje zasnovano na analizi DGB Indeksa dobrog rada.
Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo skoro 28.000 zaposlenih u periodu od 2022. do 2026. godine, 53 odsto ispitanika veruje da može bez ograničenja da obavlja svoj posao do penzije, dok 40 odsto izražava sumnju u tu mogućnost, preneo je Špigel.
U pojedinim sektorima procenat zaposlenih koji ne veruju da će moći da rade do penzije znatno je viši: u vodoinstalaterskim, grejačkim i sanitarnim poslovima 72 odsto, u nezi 71 odsto, u nezi starijih osoba 67 odsto, u građevinarstvu 66 odsto, a u brizi o deci 57 odsto.
Istraživanje je pokazalo da su glavni razlozi za sumnju visoki fizički napori, stres, buka, dug radni dani i ograničene mogućnosti za unapređenje zdravlja na radnom mestu.
Predsednica nemačke konfederacije sindikata DGB Jasmin Fahimi ocenila je da su rezultati "gorka realnost" i upozorila da se u penzionoj politici ne mogu ignorisati uslovi rada.
Ona je pozvala na poboljšanje radnih uslova i fleksibilnije prelaze u penziju, umesto daljeg podizanja starosne granice za odlazak u penziju.
U Nemačkoj se trenutno vodi rasprava o reformi penzionog sistema.
Predlozi uključuju usklađivanje starosne granice sa očekivanim životnim vekom, ukidanje ranijeg penzionisanja sa 63 godine, proširenje baze osiguranika i druge izmene koje je predložila penziona komisija.
(24sedam)
Preporučujemo
REŠAVAMO DILEMU: Koji su sledeći koraci nakon kupovine stana?
02. 07. 2026. u 17:47
REŠAVAMO DILEMU: Kako prodati i kupiti stan u isto vreme?
02. 07. 2026. u 17:40
PROIZVODNE GRANE SA NAJVEĆIM POTENCIJALOM: Šta dominira tržištem i gde je novac?
02. 07. 2026. u 17:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)