Ekonomija

"NE MOGU RADITI DO PENZIJE" Novo istraživanje pokazalo veliki problem koji muči Nemce

K. Despotović

05. 07. 2026. u 11:21

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ČETIRI od 10 zaposlenih u Nemačkoj ne veruje da će moći da radi do zakonske starosne granice za penzionisanje, pokazalo je novo istraživanje zasnovano na analizi DGB Indeksa dobrog rada.

НЕ МОГУ РАДИТИ ДО ПЕНЗИЈЕ Ново истраживање показало велики проблем који мучи Немце

Foto: ordnas, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo skoro 28.000 zaposlenih u periodu od 2022. do 2026. godine, 53 odsto ispitanika veruje da može bez ograničenja da obavlja svoj posao do penzije, dok 40 odsto izražava sumnju u tu mogućnost, preneo je Špigel.

U pojedinim sektorima procenat zaposlenih koji ne veruju da će moći da rade do penzije znatno je viši: u vodoinstalaterskim, grejačkim i sanitarnim poslovima 72 odsto, u nezi 71 odsto, u nezi starijih osoba 67 odsto, u građevinarstvu 66 odsto, a u brizi o deci 57 odsto.

Istraživanje je pokazalo da su glavni razlozi za sumnju visoki fizički napori, stres, buka, dug radni dani i ograničene mogućnosti za unapređenje zdravlja na radnom mestu.

Predsednica nemačke konfederacije sindikata DGB Jasmin Fahimi ocenila je da su rezultati "gorka realnost" i upozorila da se u penzionoj politici ne mogu ignorisati uslovi rada.

Ona je pozvala na poboljšanje radnih uslova i fleksibilnije prelaze u penziju, umesto daljeg podizanja starosne granice za odlazak u penziju.

U Nemačkoj se trenutno vodi rasprava o reformi penzionog sistema.

Predlozi uključuju usklađivanje starosne granice sa očekivanim životnim vekom, ukidanje ranijeg penzionisanja sa 63 godine, proširenje baze osiguranika i druge izmene koje je predložila penziona komisija.

(24sedam)

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