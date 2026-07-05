"NE MOGU RADITI DO PENZIJE" Novo istraživanje pokazalo veliki problem koji muči Nemce

ČETIRI od 10 zaposlenih u Nemačkoj ne veruje da će moći da radi do zakonske starosne granice za penzionisanje, pokazalo je novo istraživanje zasnovano na analizi DGB Indeksa dobrog rada.

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Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo skoro 28.000 zaposlenih u periodu od 2022. do 2026. godine, 53 odsto ispitanika veruje da može bez ograničenja da obavlja svoj posao do penzije, dok 40 odsto izražava sumnju u tu mogućnost, preneo je Špigel.

U pojedinim sektorima procenat zaposlenih koji ne veruju da će moći da rade do penzije znatno je viši: u vodoinstalaterskim, grejačkim i sanitarnim poslovima 72 odsto, u nezi 71 odsto, u nezi starijih osoba 67 odsto, u građevinarstvu 66 odsto, a u brizi o deci 57 odsto.

Istraživanje je pokazalo da su glavni razlozi za sumnju visoki fizički napori, stres, buka, dug radni dani i ograničene mogućnosti za unapređenje zdravlja na radnom mestu.

Predsednica nemačke konfederacije sindikata DGB Jasmin Fahimi ocenila je da su rezultati "gorka realnost" i upozorila da se u penzionoj politici ne mogu ignorisati uslovi rada.

Ona je pozvala na poboljšanje radnih uslova i fleksibilnije prelaze u penziju, umesto daljeg podizanja starosne granice za odlazak u penziju.

U Nemačkoj se trenutno vodi rasprava o reformi penzionog sistema.

Predlozi uključuju usklađivanje starosne granice sa očekivanim životnim vekom, ukidanje ranijeg penzionisanja sa 63 godine, proširenje baze osiguranika i druge izmene koje je predložila penziona komisija.

(24sedam)