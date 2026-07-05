Fudbal

POKRENUTA MEĐUNARODNA POTRAGA: Krenuo na Svetsko prvenstvo, pa nestao bez traga! Nađen kako se opija na drugom kontinentu

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05. 07. 2026. u 11:27

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Najneverovatnija priča sa Svetskog prvenstva dolazi iz Engleske.

ПОКРЕНУТА МЕЂУНАРОДНА ПОТРАГА: Кренуо на Светско првенство, па нестао без трага! Нађен како се опија на другом континенту

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Tamošnji navijač Majkl Hjuit (65) nađen je živ nakon desetodnevne potrage tokom Svetskog prvenstva. Doduše, pronađen je na drugom kontintentu u odnosu na onaj gde je krenuo. 

Ovaj Englez pranilao je da preko Barselone stigne u Boston gde je planirao da gleda utakmice Engleske. Sve je krenulo loše po njega kada je po dolasku u Španiju ostao bez telefona. 

Dok je porodica, javnost pa čak i službe bezbednosti verovale da je nestao u Sjedinjenim Američkim Državama, Hjuit je zapravo ostao u Barseloni, gde je danima boravio bez kontakta bližnjima.

Umesto da se obrati ambasadi, nastavio je da boravi u gradu, koristeći novac i pasoš koji su mu ostali.

Njegov brat Geri objasnio je situaciju:

- Izgubio je telefon ubrzo nakon dolaska u Barselonu i nije znao nijedan od telefonskih brojeva pohranjenih na njemu - rekao je njegov brat Geri.

Dodao je i da Hjuit nije smatrao da mu je potrebna pomoć ambasade:

- Nije pomislio da ide u ambasadu jer je još uvek imao pasoš i novac, pa nije mislio da će biti zainteresovani - naveo je Geri.

Bez pristupa internetu i bilo kakvog načina komunikacije, Hjuit nije znao da je pokrenuta međunarodna potraga u koju su bili uključeni i britanski Forin ofis i Interpol.

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