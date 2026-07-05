POKRENUTA MEĐUNARODNA POTRAGA: Krenuo na Svetsko prvenstvo, pa nestao bez traga! Nađen kako se opija na drugom kontinentu

Najneverovatnija priča sa Svetskog prvenstva dolazi iz Engleske.

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Tamošnji navijač Majkl Hjuit (65) nađen je živ nakon desetodnevne potrage tokom Svetskog prvenstva. Doduše, pronađen je na drugom kontintentu u odnosu na onaj gde je krenuo.

Ovaj Englez pranilao je da preko Barselone stigne u Boston gde je planirao da gleda utakmice Engleske. Sve je krenulo loše po njega kada je po dolasku u Španiju ostao bez telefona.

Dok je porodica, javnost pa čak i službe bezbednosti verovale da je nestao u Sjedinjenim Američkim Državama, Hjuit je zapravo ostao u Barseloni, gde je danima boravio bez kontakta bližnjima.

Umesto da se obrati ambasadi, nastavio je da boravi u gradu, koristeći novac i pasoš koji su mu ostali.

Some are saying this is the most British story ever.



65-year-old Michael Hewitt left Leeds for the World Cup, flying through Barcelona.



Then he lost his phone, which had all his tickets, bookings, contacts, and travel info on it.



He couldn’t call anyone, didn’t know a single… pic.twitter.com/EUC7qj7Pi0 — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) July 4, 2026

Njegov brat Geri objasnio je situaciju:

- Izgubio je telefon ubrzo nakon dolaska u Barselonu i nije znao nijedan od telefonskih brojeva pohranjenih na njemu - rekao je njegov brat Geri.

Dodao je i da Hjuit nije smatrao da mu je potrebna pomoć ambasade:

- Nije pomislio da ide u ambasadu jer je još uvek imao pasoš i novac, pa nije mislio da će biti zainteresovani - naveo je Geri.

Bez pristupa internetu i bilo kakvog načina komunikacije, Hjuit nije znao da je pokrenuta međunarodna potraga u koju su bili uključeni i britanski Forin ofis i Interpol.

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