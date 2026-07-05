"PET OSOBA RANJENO U PUCNJAVI, JEDNA U KRITIČNOM STANJU": Dramatične scene na Koni Ajlendu u Bruklinu

Pet osoba je ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu u Bruklinu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, saopštila je danas policija.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Pucnjava se dogodila sinoć oko 22.30 časova, preneo je portal "ABC7NY".

Po dolasku na mesto događaja, policijski službenici su zatekli pet osoba sa prostrelnim ranama, koje su potom prevezene u lokalne bolnice.

Prema navodima policije, očekuje se da će se četiri povređene osobe oporaviti.

Za sada nema uhapšenih, a istraga o okolnostima pucnjave je u toku.



(Tanjug)