Svet

"PET OSOBA RANJENO U PUCNJAVI, JEDNA U KRITIČNOM STANJU": Dramatične scene na Koni Ajlendu u Bruklinu

В.Н.

05. 07. 2026. u 11:20

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Pet osoba je ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu u Bruklinu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, saopštila je danas policija.

ПЕТ ОСОБА РАЊЕНО У ПУЦЊАВИ, ЈЕДНА У КРИТИЧНОМ СТАЊУ: Драматичне сцене на Кони Ајленду у Бруклину

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Pucnjava se dogodila sinoć oko 22.30 časova, preneo je portal "ABC7NY".

Po dolasku na mesto događaja, policijski službenici su zatekli pet osoba sa prostrelnim ranama, koje su potom prevezene u lokalne bolnice.

Prema navodima policije, očekuje se da će se četiri povređene osobe oporaviti.
Za sada nema uhapšenih, a istraga o okolnostima pucnjave je u toku.
 

(Tanjug)

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