"PET OSOBA RANJENO U PUCNJAVI, JEDNA U KRITIČNOM STANJU": Dramatične scene na Koni Ajlendu u Bruklinu
Pet osoba je ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu u Bruklinu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, saopštila je danas policija.
Pucnjava se dogodila sinoć oko 22.30 časova, preneo je portal "ABC7NY".
Po dolasku na mesto događaja, policijski službenici su zatekli pet osoba sa prostrelnim ranama, koje su potom prevezene u lokalne bolnice.
Prema navodima policije, očekuje se da će se četiri povređene osobe oporaviti.
Za sada nema uhapšenih, a istraga o okolnostima pucnjave je u toku.
(Tanjug)
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