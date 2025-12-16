"ZBOG UKRAJINE SMO ZADUŽILI I NAŠE UNUKE" Orban: Svi koji traže kredit EU na račun svojih potomaka sad mogu da se pridruže briselskom horu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban kritikovao je plan Evropske unije da se izdaju zajednički krediti za finansiranje troškova rata u Ukrajini, upozoravajući da bi to opteretilo buduće generacije.

Foto: Profimedia

- Svako ko traži kredit EU na račun svojih unučadi sada može da se pridruži briselskom horu. Lako je dati, a još teže je otarasiti se toga - napisao je Orban na društvenim mrežama, preneo je Hirado.

On je istakao da rešenje EU - zajednički zajam, čak i bez konsenzusa - znači da će zemlje koje se protive kreditima morati da ih plaćaju decenijama.

Orban je upozorio da takva politika "trajno propušta šansu za brz završetak rusko-ukrajinskog rata" i da će "čak i unuci žaliti zbog posledica rata", dok će Mađarska biti suočena sa "minskim poljem" finansijskih i političkih posledica.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ: O delima I EP2