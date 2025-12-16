"ZBOG UKRAJINE SMO ZADUŽILI I NAŠE UNUKE" Orban: Svi koji traže kredit EU na račun svojih potomaka sad mogu da se pridruže briselskom horu
MAĐARSKI premijer Viktor Orban kritikovao je plan Evropske unije da se izdaju zajednički krediti za finansiranje troškova rata u Ukrajini, upozoravajući da bi to opteretilo buduće generacije.
- Svako ko traži kredit EU na račun svojih unučadi sada može da se pridruži briselskom horu. Lako je dati, a još teže je otarasiti se toga - napisao je Orban na društvenim mrežama, preneo je Hirado.
On je istakao da rešenje EU - zajednički zajam, čak i bez konsenzusa - znači da će zemlje koje se protive kreditima morati da ih plaćaju decenijama.
Orban je upozorio da takva politika "trajno propušta šansu za brz završetak rusko-ukrajinskog rata" i da će "čak i unuci žaliti zbog posledica rata", dok će Mađarska biti suočena sa "minskim poljem" finansijskih i političkih posledica.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ: O delima I EP2
Preporučujemo
ORBAN BEZ DLAKE NA JEZIKU: EU već potrošila ruski novac na rat u Ukrajini
15. 12. 2025. u 22:33
"VEŽITE POJASEVE, OČEKUJE NAS BURNA NEDELjA" Orban: Ulog je jednostavan - rat ili mir
15. 12. 2025. u 11:11
"NATO SE PODELIO" Orban objasnio: Amerikanci su za mir, a Evropa za rat
14. 12. 2025. u 14:30
VELIKO ORBANOVO UPOZORENjE BRISELU! "Ako dirnete rusku imovinu, rat je neizbežan"
14. 12. 2025. u 10:16
ZELENSKI SE OGLASIO O PREGOVORIMA: Nećemo priznati Donbas kao ruski!
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruska pregovaračka pozicija "još nije promenjena" i da "oni žele naš Donbas, a mi ne želimo da damo naš Donbas".
16. 12. 2025. u 17:44
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"Sinovi i kćeri nacije, spremite se za BORBU, Ruska tvrda MOĆ raste!" General uputio alarmantno upozorenje
RIZIK da bi Rusija mogla da napadne Veliku Britaniju raste, a "sinovi i kćeri" nacije moraju biti spremni za borbu, rekao je komandant britanskih oružanih snaga.
16. 12. 2025. u 11:42
Komentari (0)