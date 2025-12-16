Politika

OVO NIJE PRVI INCIDENT OVE VRSTE! ANS izražava zabrinutost zbog dojave o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj su Kurir, Mondo, Espreso

V.N.

16. 12. 2025. u 18:23

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) izražava duboku zabrinutost zbog današnje dojave o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se nalaze redakcije "Kurira", "Monda" i "Espresa", zbog čega je morala biti sprovedena hitna evakuacija svih zaposlenih i privremena obustava rada.

ОВО НИЈЕ ПРВИ ИНЦИДЕНТ ОВЕ ВРСТЕ! АНС изражава забринутост због дојаве о наводно постављеној бомби у згради у којој су Курир, Мондо, Еспресо

Foto: Printskrin

 - ​Ovakvi akti predstavljaju direktno ugrožavanje bezbednosti novinara i medijskih radnika i napad su na slobodu medija.

​ANS sa zabrinutošću podseća da ovo nije prvi incident te vrste i da su nedavno  zaposleni u redakciji "Kurira" primili i  pretnje smrću. Zato ​pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno Tužilaštvo da hitno i temeljno istraže ovaj i sve prethodne slučajeve pretnji  medijskim radnicima, identifikuju počinioce i procesuiraju ih u skladu sa zakonom - piše u saopštenju.

